Sigrid Maute lässt Kopfkino entstehen

Auf Einladung der Stadtbücherei und ihrer Leiterin Marion Kiefer ist Sigrid Maute am Donnerstagabend nach Riedlingen gekommen. Im Stockwerk unter der Bibliothek, im Refektorium des ehemaligen Kapuzinerklosters, sprach die professionelle Erzählkünstlerin aus Balingen zum Thema „Vorlesen und Erzählen – Die Lust an Geschichten wecken“. Und etwa 30 Zuhörerinnen – Mütter, Tagesmütter und Großmütter, Erzieherinnen und Interessierte – und zwei Väter ließen sich vom Temperament und der Erzählkunst der Geschichtenerzählerin anstecken, unterhalten, mitreißen. Theorie und Praxis wechselten sich ab – bis zum gemeinsam erzählten und gespielten russischen Volksmärchen vom „Rübchen“, das nur unter der Anstrengung aller herausgezogen werden kann. Zweieinhalb Stunden die sich gelohnt haben, war sich das Publikum einig.

Stimmengewirr und angeregter Austausch von Erfahrungen herrscht vor im Saal – bis Sigrid Maute ihr „kleines Auftaktmärchen“ aus dem Grimm’schen Erzählschatz vorträgt. Die Erzählerin mit angenehm dunkler Stimme, effektvollen Pausen, passenden Bewegungen und deutlicher Mimik, das Publikum in atemloser, konzentrierter Stille. Bereits mit dieser kurzen Sequenz zeigt Sigrid Maute, was ihr beim Märchen wichtig ist: Sie möchte das „Kopfkino“ in Gang setzen, möchte Bilder entstehen lassen. Und das, versichert sie, funktioniere am besten beim Erzählen.

Wer sich darin noch nicht sicher sei, solle vorlesen, wenigstens in kleinen Auszügen sich mit dem freien Sprechen auf das Niveau des zuhörenden Kindes begeben. Jedoch gelte: „Lieber gut vorlesen als schlecht erzählen.“ Dazu gehöre auch, eine wohlige Atmosphäre zu schaffen, ohne Störungen, für etwa 15 Minuten, mit besonderer, mit „schöner Stimme“, Rituale aufzubauen. Schon den Kleinsten würde diese Kuschelphase gut tun; anfangs sei es sogar egal, welcher Text dabei vorgelesen werde.

Zu den Märchen empfiehlt Sigrid Maute den Erzählschatz der Gebrüder Grimm in der Originalfassung. Die tradierten, leicht bearbeiteten – „ent-brutalisiert“ und „ent-sexualisiert“ im Laufe der Zeit – Volksmärchen seien für Kinder geeigneter als die von Schriftstellern verfassten Kunstmärchen. Auch wenn schwierige Formulierungen vorkämen – Kinder könnten durch die kleinen vorgegebenen Ergänzungen ganz gut einordnen, was die Begriffe bedeuten. Die Sprache sei oft „altbacken“ oder höre sich „komisch“ an für unsere Ohren, entwickle jedoch eine eigene Poesie, eigene Bilder.

Die „minimalistischen Beschreibungen“ in den Märchen förderten die Entwicklung der Phantasie; Details würden nicht geliefert – egal wie grausam die Beschreibung sei. Der Wolf „fresse“ das Rotkäppchen nicht, er „verschlinge“ es. Und die böse Königin müsse in den glühenden Schuhen zur Strafe tanzen. Es fließe kein Blut, es gebe keine Schreie, es rieche nicht nach verbranntem Fleisch: Das mache auch Brutalitäten für behütet aufwachsende Kinder erträglich. Das Extreme geschehe in unserer Vorstellung, schrecklich mit unseren Film-, Bild- und Lebenserfahrungen. Für Kinder dagegen stehe die gerechte Strafe im Vordergrund.

Märchen brauchen keine Bilder

Daher darf für Maute ein Märchenbuch keine Illustrationen enthalten: „Märchen haben so eine tolle Sprache, die brauchen keine Bilder.“ Mit ihren Zuhörern testet sie diese Aussage. Was geschieht im Kopf beim Begriff „ein Berg von Arbeit“ oder „Der König hat ein böses Herz“? Gemeinsam wird gesammelt, diskutiert, gelacht. „Alles ist richtig“, sagt Sigrid Maute: die eigene Vorstellung, die persönliche Illustration. Kinder verstünden diese bildhafte Sprache, da sie selber in Bildern dächten.

Und beim Mitmachmärchen zum Abschluss zeigt Maute, wie verbindend das rhythmische Sprechen – anfangs alleine, nach und nach mit den Zuhörern – von immer wiederkehrenden Sätzen oder Zauberformeln ist. „Märchen sind was ganz Besonderes. Schätzen Sie sie und unterschätzen Sie sie nicht!“, weiß Sigrid Maute aus ihrer Erfahrung als Märchenerzählerin.