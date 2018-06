Signierstunde mit Thomas Kapitel

Die Ulrich’sche Buchhandlung und Thomas Kapitel präsentieren am Freitag, 22. Juni, in der Buchhandlung am Riedlinger Marktplatz sein Buch „Traumziele in Oberschwaben“. Von 17 bis 19 Uhr wird Kapitel über die Entstehung des Buches erzählen und wenn gewünscht Exemplare signieren.

Das Land zwischen Alb und Bodensee ist für viele noch ein Geheimtipp, sagt Thomas Kapitel. Man kenne die Oberschwäbische Barockstraße, schmucke Städte wie Biberach und Ravensburg – doch es gebe noch enorm viel zu entdecken. Sein neues Buch „Traumziele in Oberschwaben“ führt zu den Perlen des Barocks, in die Naturwelten von Seen und Mooren, zu heiligen Bergen und fröhlichem Familienspaß vom Ravensburger Spieleland bis zum Pfullendorfer Abenteuergolf.

So ist Riedlingen mit der tradionsreichen Fasnet und dem Flohmarkt im Buch vertreten, bebildert mit Fotos der Riedlinger Fotografen Thomas Warnack und Georg Kliebhan. Aus der Region werden zudem Ziele in Zwiefalten oder der Bussen beschrieben. In Bad Buchau geht Kapitel auf das Federseemuseum und den Federseesteg sowie die Adelindis-Therme ein. Weitere Ziele aus der Region, die im Buch erwähnt werden, sind die Bachritterburg Kanzach, das Kloster Heiligkreuztal, die Heuneburg und in Wilflingen das Ernst-Jünger-Haus und das Schloss.