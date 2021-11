Sieben Tage für die Kunst und die Gemeinschaft

Musik aus dem Rekorder erfüllt die Halle, ansonsten herrscht Stille und konzentrierte Betriebsamkeit. Mitglieder des Kunstkreises 84 Riedlingen haben sich zur Malwoche im Kloster Untermarchtal getroffen und arbeiten jeder für sich. Es gibt weder ein gemeinsames Thema, noch die selbe Technik, der gefrönt wird.

Sich sieben Tage seinem Hobby widmen und sich dabei mit anderen austauschen zu können, sich hier und dort eine Anregung zu holen, das macht den Reiz der Malwoche aus, sagt Vorsitzender Dr. Berthold Müller und die Frauen um ihn herum nicken zustimmend. Eine solche Malwoche sei auch ein Experimentierfeld, sagt Müller, schenke Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren.

Beim Kunstkreis 84 Riedlingen hat sie eine lange Tradition. Mit Umbrien oder der Schweiz war man anfangs sogar im Ausland; Illereichen und Diepoldshofen bei der Malerin Dorothea Schrade als Gastgeberin waren Ziele, dann viele Jahre das Feriendorf in Gomadingen. Als dieses seine Pforten schloss, wurde das Kloster Untermarchtal als neue Heimstatt entdeckt. Die Maler und Malerinnen fühlen sich dort wohl, freuen sich an dem vielen Licht und Platz in der ihnen zugeteilten Turnhalle. Vor Corona-Zeiten konnten die Künstler ihre Werke den anderen Gästen des Klosters vorstellen. Jetzt ist es ihnen allein vorbehalten, sich am Ende der Malwoche mit dem Geschaffenen auseinanderzusetzen. Die Ernte wird reich sein. Das ist schon Mitte der Woche erkennbar.

Egal, wo man sich dem Malen hingab, die „Happy Hour“ um 17 Uhr gilt als „legendär“. Das ist aktuell auch in Untermarchtal so. Mit „Malmittel und Tanz“ umschreibt Müller, was hier geschieht. Lockerungsübungen sind es allemal. Früher, zu Zeiten von Birgit Specht, waren kabarettistische Einlagen die Höhepunkte. Dabei sind die Malerinnen und der Maler sehr fleißig. Nach morgendlichem Lauf derer, die das mögen, wird um 8 Uhr gefrühstückt. Um 9 Uhr geht’s in die Turnhalle, wo man bis zum Abendessen um 18 Uhr bleibt. Doch auch danach zieht es die Künstler zurück an ihre Tische oder Staffeleien.

Unter ihnen ist Ruth Dietrich aus Laiz. Die inzwischen 80-Jährige hat den Kunstkreis 84 Riedlingen zu den Malwochen verholfen, zunächst über den „Schlachthof“ in Sigmaringen, bald machte er sich selbständig auf den Weg. Ruth Dietrich war es auch, die mehr als drei Jahrzehnte Malkurse über die Volkshochschule Donau-Bussen in Riedlingen gab. Elisabeth Schmandt hatte sie kurz nach der Gründung des Kunstkreises 84 dafür gewonnen. Kennen gelernt haben sie sich bei einem Volkshochschul-Kurs in Inzigkofen, wo Ruth Dietrich zu Hause ist. In Riedlingen hat Ruth Dietrich das Thema vorgegeben und es wurde – nach mehr oder minder größeren Diskussionen – von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern umgesetzt. Das Ergebnis durften sie jeweils bei einer Ausstellung des Kunstkreises 84 präsentieren. Und es ließ staunen, wie die Vorgaben umgesetzt worden waren.

Bei der Frage nach den Lieblingsthemen sprühen der Maler und die Malerinnen geradezu. „Stühle“ wird zuerst genannt und Ruth Dietrich erinnert sich, wie sie welche vom Sperrmüll eingesammelt hat und die Malwochen-Teilnehmer sie bildnerisch umsetzten oder gar eine Bild-Komposition daraus machten. Selbstporträts wurden gemalt oder getöpfert. Elisabeth Schmandt als begabte Fotografin habe sie angeheuert, die Vorlagen-Fotos zu machen, berichtet Ruth Dietrich.

„Die fünfte Jahreszeit“ oder „Mütter“ wurden künstlerisch umgesetzt, aber auch „die letzte Rose“, „Wasser“, „Begegnung“ und „Spurensuche“. Auf Odradek nach der Erzählung „Die Sorge des Hausvaters“ von Franz Kafka ist Ruth Dietrich besonders stolz. Sie strahlt in der Erinnerung daran. Sogar einen Kalender haben die Malerinnen und Maler einmal in dem VHS-Kurs kreiert. Die Einwürfe hören nicht auf, „Zwischenräume“ ließen Collagen zu, konnten auch was Technisches sein, sagt Dr. Berthold Müller. Da waren auch die „Nachtgestalten“, „Schlaflosigkeitsbilder“, wird ergänzt. „Heimat“ gehörte dazu und auch Szenen aus dem „Kleinen Prinzen“ nach Antoine de Saint-Exupéry fanden in Riedlingen eine Neuinterpretation. Pro Kurs zehn bis zwölf Abende zu jeweils drei Stunden hatten die 15 bis 17 Teilnehmer und Teilnehmerinnen Zeit, zunächst im Konrad-Manopp-Haus, später in Räumen der Geschwister-Scholl-Realschule. Auch Gerda Sorger war dabei.

Eine Einführung in das Thema gab es, unterstreicht die langjährige Kursleiterin Ruth Dietrich. Techniken dagegen hat sie, die einst Kunst studierte, nicht vermittelt. Ihre Tochter Anne, die in Freiburg lebt, hat den Blick „von außen“ und erkennt in diesen VHS-Kursen in Riedlingen ein „Alleinstellungsmerkmal“. Der Kunstkreisvorsitzende Müller hofft, zusammen mit der VHS eine Nachfolge für Ruth Dietrich zu finden. Die Fahrt von Inzigkofen nach Riedlingen wird ihr zu beschwerlich.

Dann kehren Conny Goetze und ihre 14-jährige Enkelin Josephine, die gerade lauter kleine Bilder mit Gesichtern auf ein zuvor schwarz angemaltes Blatt legt, an ihre Maltische zurück. Ellen Geiger und Anne Dietrich sind mit Gel-Drucken beschäftigt und zeigen erstaunliche Ergebnisse. Renate Nitzsche ist aus ihrem neuen Wohnort Aschaffenburg für diese Malwoche in heimatliche Gefilde zurückgekehrt und widmet sich Monotypien. Dr. Berthold Müller genießt die Größe des Raums und bemalt und beklebt ausgediente Landkarten. Die Musik wird wieder angestellt, ansonsten herrscht arbeitsame Stille.