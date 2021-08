Sich selbst und andere erleben

Zwei Tage gemeinsame Zeit verbringen und dabei gestärkt in die Ferien starten, konnten bei einem erlebnispädagogischen Seminar Mädchen und Jungen aus Riedlingen und Umgebung. Die in der Erlebnispädagogik angewandten Methoden ermöglichen Selbsterfahrung und machen die Teilnehmer sensibel für die ganze Gruppe.

Geplant und durchgeführt haben das Seminar Corinna Zeh von der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und Karen Maurer von der Schulsozialarbeit, beide Mitarbeiterinnen des Erzbischöflichen Kinderheims Haus Nazareth. Nach einem lustigen Kennenlernen mit Aufwärmspielen durften die Jugendlichen spannende Aufgaben miteinander lösen und nicht davor zurückschrecken, „sich auf eine einsame Insel zu retten“ oder einen „gefährlichen Bombentransport“ zu meistern. Beim nächsten Programmpunkt machten sich alle Gedanken über ihre eigene Zukunft und fertigten eine Fotocollage an.

Aber auch das kulinarische Element fehlte nicht und so machte sich ein Teil der Gruppe ans Pizza backen, während die anderen das Jugendhaus TRAP genauer in Augenschein nahmen und miteinander spielten. Krönender Abschluss des Tages war ein Spaziergang auf die Donauinsel bei herrlichem Wetter und einem Eis in der Hand.

Der nächste Tag begann mit aktiven Spielen und dem schwierigen Bau eines Teamturms. Das gemeinsam gekochte Mittagessen im Jugendhaus bildete den Schlusspunkt des Seminars. Aufgekratzt und gut gelaunt verabschiedeten sich alle voneinander. Eine kleine Gruppe blieb anschließend gleich noch im Jugendhaus, um beim FIFA-Turnier der Offenen Kinder- und Jugendarbeit mitzumachen.