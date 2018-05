Shanice Gutzeit landet auf Siegertreppchen

Bronze hat sich Shanice Gutzeit in Luxemburg geholt. Die junge Riedlingerin nahm bei der „Luxembourg Trophy 2018“, dem internationalen Wettkampf in der rhythmischen Sportgymnastik teil. In der Disziplin Reifen ohne Handgerät setzte sie sich dabei gegen viel Konkurrenz aus Russland, Litauen, der Ukraine und Luxemburg durch.

Schon kurz wartete auf Shanice Gutzeit, die bei der TSG Söflingen trainiert, schon der nächste Höhepunkt: Sie konnte an einer Meisterklasse mit der Olympia-Siegerin Margarita Mamun (Rio de Janeiro, 2016) teilnehmen, wo sie auch ein Foto und ein Autogramm ergatterte.