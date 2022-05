Der Seniorentreff in Grüningen findet am Mittwoch, 18. Mai, um 14.30 Uhr im Gasthaus Adler in Grüningen statt. Kurt Gehweiler zeigt Urlaubsbilder und Bilder von den Seniorenausflügen. Zu diesem Treffen sind alle Senioren und Jungrentner herzlich eingeladen.