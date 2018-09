Senioren wandern im Großen Lautertal

Die Senioren der Ortsgruppe Riedlingen des Schwäbischen Albvereins bieten am Donnerstag, 13. September, eine Wanderung im Großen Lautertal an. Sie führt vom Wanderparkplatz Anhausen rechts die Große Lauter abwärts bis unterhalb der Burgruine Wartstein. Auf schmalem Wanderpfad geht er wieder aufwärts zum Wanderparkplatz. Zu dieser interessanten Wanderung sind auch Gästeeingeladen. Treffpunkt und Abfahrt mit Privatautos ist um 14 Uhr beim Fotohaus Schwarzer in der Alten Unlinger Straße. Die abschließende Einkehr findet im Gasthaus „Landküche“ in Bechingen statt.