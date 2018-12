Weihnachtszeit ist auch Krippenzeit: In vielen Wohnzimmern der Leser der Schwäbischen Zeitung wurden oder werden nun in der Weihnachtszeit wunderschöne Krippen aufgebaut.

Mit viel Liebe und Sinn fürs Detail ist die Szene in Bethlehem nachgestellt: Wie sich Maria, Josef, die Hirten, Ochs und Esel um das Jesuskind in der Futterkrippe gruppieren. Doch auch wenn immer die gleiche Szene dargestellt wird - die Ausgestaltung ist sehr vielfältig, in der Form und im jeweiligen Stil.

Liebe Leserinnen und Leser, gewähren Sie uns einen Blick auf Ihre Krippe, machen Sie ein Foto und schicken Sie es uns per E-Mail (redaktion.riedlingen@schwaebische.de), schreiben Sie Ihren Namen dazu und ein paar Sätze über die Krippe. Wir veröffentlichen die schönsten Krippen in der Schwäbischen Zeitung Riedlingen.

Die Krippe auf dem Foto ist nicht in Deutschland entstanden. Sie ist Teil der Krippenausstellung, die derzeit auf dem Bussen in der Bussenkirche zu sehen ist. Krippen aus aller Welt in unterschiedlichen Arten können dort bewundert werden.