An Fronleichnam wird in vielen Orten der Brauch der Blumenteppiche gepflegt. Viele fleißige Hände sammeln im Vorfeld Blüten und Pflanzen, um in den frühen Morgenstunden einen besonderen Teppich mit Glaubensmotiven zu legen. Aber nur für sehr kurze Zeit sind diese besonderen Glaubenskunstwerke zu bewundern. Damit die Blumenteppiche auch einer breiteren Öffentlichkeit gezeigt werden können, wollen wir diese gerne bei uns in der Zeitung abdrucken.

Dazu brauchen wir Ihre Mithilfe: Senden Sie uns ein Foto Ihres Teppichs mit einer kurzen Erklärung zum Standort, wer den Teppich gelegt hat und ein paar Sätze zum Motiv. Bitte geben Sie auch eine Telefonnummer für Rückfragen an.

Die E-Mail mit dem angehängten Bild senden Sie bitte an: redaktion.riedlingen@schwaebische.de unter dem Stichwort Fronleichnam.