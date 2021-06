Selbst Mörike widmet sich der süßen roten Frucht

Sommerzeit ist Erdbeerzeit. Besonders im Juni und Juli gibt es die aromatischen Früchte zuhauf: im Garten, auf dem Feld zum Selberpflücken, am Ständle, im Supermarkt. Haltbar sind die hell- oder dunkelroten kugeligen Früchte jedoch nur für eine kurze Zeit. Und: Sie reifen nach dem Pflücken nicht nach; zu den „nichtklimakterischen Früchten“ zählen sie daher. Wenn alle genug genascht haben, entstehen daraus Erdbeermilch, Erdbeerquark, Erdbeerkuchen, Kopfsalat mit Erdbeeren und – natürlich – Erdbeergsälz. Sind die Vorräte an Marmelade aufgefüllt und immer noch Beeren übrig, ist eine Erdbeersoße eine Möglichkeit zum Verbrauch. Dazu werden die Beeren geputzt und püriert. Das Süßen ist meist nicht einmal notwendig, wenn die Früchte vollreif und aromatisch sind. Das fertige Mus wird in größere Gläser oder weithalsige Flaschen gefüllt und eingefroren. Im Winter ergibt das bei Zimmertemperatur aufgetaute Erdbeerpüree eine wunderbar duftende Soße als Beilage zu Vanilleeis, zu Pudding, zu süßen Aufläufen; auch eingerührt in Quark oder Joghurt holt es ein Stück des Sommers zurück.

Übrigens: Ihre wunderbar knallige Farbe verliert die Erdbeermarmelade nicht, wenn sie – fertig gekocht und im Glas – eingefroren wird. Auch nach Monaten schmeckt sie wie frisch gekocht.

Die Früchte sind die kleinen Nüsschen

Erdbeeren (Fragaria) gehören botanisch zu den Rosengewächsen. Die Früchte der krautig wachsenden Pflanze sind die winzigen, harten, gelblich-braunen Nüsschen, die die Oberfläche der roten Frucht bedecken. Die roten mehr oder weniger großen herzförmigen Gebilde zählen in der Botanik zu den Scheinfrüchten oder Sammelnussfrüchten und nicht zu den Beeren. An ihren gesunden Eigenschaften ändert die eigentlich falsche Bezeichnung jedoch nichts. Erdbeeren enthalten mehr Vitamin C als Orangen, sind kalorienarm, enthalten viele Ballaststoffe und Mineralien. Ihnen wird eine positive Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System und den Darm nachgesagt.

Attribut der Liebesgöttin Venus

Der österreichische Schriftsteller und Maler Anton Ritter von Perger beschreibt in seinen 1864 erschienenen „Deutsche Pflanzensagen“ die Erdbeeren als „Sinnbild der Verlockung und Weltlust“. Er schreibt weiter: „Wenn ein Weib des Weges geht und eine Erdbeere sieht, soll es dieselbe pflücken oder wenigstens zertreten, und ein Reiter, der noch so viele Eile hat, soll, wenn er eine Erdbeere sieht, vom Pferde springen und sie essen.“ Die Erdbeere wird der antiken Liebesgöttin Venus als Attribut zugesprochen. Als Symbol der sexuellen Lust, Ausdruck von Sinnlichkeit werden Erdbeeren im Volksglauben oft betrachtet. Und Eduard Mörike (1804 bis 1875) dichtete unter dem Titel „Versuchung“: „Wenn sie in silberner Schale mit Wein uns würzet die Erdbeern, Dicht mit Zucker noch erst streuet die Kinder des Walds: O wie schmacht ich hinauf zu den duftigern Lippen, wie dürstet Nach des gebogenen Arms schimmernder Weiße mein Mund!“