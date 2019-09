Seit 50 Jahren verheiratet: Auf der Hochzeit einer Freundin „hat es dann richtig gefunkt“

Am Dienstag vor genau 50 Jahren haben sich Peter Spanagel und seine Frau Magdalena, geborene Bernhard, in einem kleinen Dorf in Rußland das Ja-Wort gegeben. Und es hat bis heute gehalten.

„Gott sei Dank und hoffentlich geht es noch lange mit uns so weiter“, freut sich Magdalena Spanagel. Somit haben die beiden allen Grund, ihren goldenen Hochzeitstag in ihrer zweiten Heimat in Riedlingen im Kreise ihrer ganzen Familie zu feiern.

Von klein an haben sich die zwei gekannt, denn sie wuchsen im gleichen Dorf auf und gingen in dieselbe Schule. Bis zum sechsten Lebensjahr war ihre Muttersprache deutsch und erst nach der Einschulung mussten sie als Deutsche auch die russische Sprache erlernen.

Bei einer Hochzeit ihrer Freundin hat es gefunkt

Doch es dauerte bei den Beiden noch ein Weilchen, bis man auf Tuchfühlung ging. Bei der Hochzeit ihrer Freundin, so Magdalena Spanagel, „hat es dann richtig gefunkt“. Das junge Paar, er 25 Jahre und sie 18 Jahre alt, fanden zusammen und schon ein Jahr später wurde geheiratet.

Während Peter Spanagel sein Einkommen in der Landwirtschaft erarbeitete, trug seine Frau Magdalena als Verkäuferin zum Lebensunterhalt der Familie bei. Drei Söhne wurden dem Paar geschenkt, die zusammen mit ihren Eltern dann im Jahr 1995 mit nach Deutschland übersiedelten.

13 Jahre lang hatten sie ihren Wohnsitz in Bad Buchau, bis sie danach ihre schmucke Eigentumswohnung in Riedlingen bezogen, wo sie nun seit 13 Jahren ihre zweite Heimat gefunden haben. Den Lebensunterhalt verdiente Peter Spanagel neun Jahre bei der Verzinkerei Bühler in Herbertingen und seine Frau Magdalena trug 13 Jahre lang als Reinigungskraft bei der Sparkasse in Riedlingen zum Lebensunterhalt bei.

Sie lesen jeden Tag Zeitung

Auch im Ruhestand hat Peter Spanagel noch zu tun, und stellt Briefe zu, was ihm immer noch Spaß macht. Ansonsten ist vor allem das Reisen und natürlich ihr Garten „Auf der Insel“ in Riedlingen Ausgleich und Freizeitbeschäftigung. Das geht noch relativ gut, denn die beiden sind noch rüstig, interessieren sich für das Geschehen in der Stadt, lesen jeden Tag die Zeitung.

Dabei sind sie glücklich, dass sie vor größeren Krankheiten als den üblichen „Zipperlein“ bis jetzt verschont blieben. „Wir sind immer noch glücklich und zufrieden wie es ist. So soll es noch lange Zeit bleiben“, wünschen sich die Spanagels.

Am kommenden Wochenende wird die Goldene Hochzeit mit der ganzen Familie gefeiert. Dazu zählen ihre drei Söhne mit ihren Familien, die alle um Riedlingen herum ihren Wohnsitz haben. Nicht zu vergessen ihre acht Enkel und die drei Urenkel. „Wir sind beide in Großfamilien aufgewachsen, wir waren sieben Kinder und mein Mann wuchs mit weiteren sieben Geschwistern auf. Und jetzt haben wir wieder eine Großfamilie und wir hoffen, dass alle zu unserem Fest kommen“, sagt Magdalena Spanagel.

Zuerst wird das Hochzeitsjubiläum gefeiert und direkt danach gehen die zwei auf Reisen und zwar nach Ägypten. „Hochzeitreise nachholen“, schmunzelt sie.