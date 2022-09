Seine Bilder werden niemals fertig

Der Altertumsverein 1851 Riedlingen lädt zur dritten Ausstellung im diesem Jahr ein. Nach Marlis Glaser und der Gruppe IRIS wird der in Bingen lebende Künstler Istvan Kiss seine Bilder zeigen.

Kiss wurde 1970 in Ungarn geboren, hat dort Mathematik und Kunst studiert, als Lehrer gearbeitet, doch sich immer mehr der Kunst verschrieben. Seit über zehn Jahren lebt er mit seiner Frau und seiner Tochter in Deutschland. Er hat hier die Möglichkeit, sich ganz der Malerei zu widmen. Da er Riedlingen mag und immer wieder gerne besucht, wuchs der Wunsch, dort auszustellen. Der Burkart-Raum – die Städtische Galerie am Wochenmarkt – gefällt ihm: der Raum bietet Platz für seine meist großformatige Malerei.

Mit Bedacht hat er Bilder, die er jüngst fertiggestellt hat, ausgewählt, um diese zueinander passend an den weißen Wänden und Stelltafeln der Galerie zu hängen. Für Istvan Kiss ist es häufig ein sehr langer Prozess, bis ein Bild so weit ist, dass er es „aus der Hand geben kann“, wie er selbst sagt. Seine Bilder entwickeln sich, sie liegen häufig auch auf der Seite, bis sie der Künstler wieder vornimmt und weitere Dinge hinzufügt oder auch verändert. Damit erklärt sich auch der Titel seiner Ausstellung: „1.000.000 Million Entscheidungen“. So viele Entscheidungen muss er fällen, bis er mit einem Bild so zufrieden ist, dass er es einer Öffentlichkeit präsentieren will.

Aber es kann dann auch vorkommen, dass er eines der ausgestellten Bilder nach der Ausstellung hernimmt, um es weiter zu bearbeiten. Auf die Frage, wann denn ein Bild fertig sei, erfolgt seine spontane Antwort: „Niemals!“ Er spricht nicht von Verbesserungen, sondern von Veränderungen und von Entwicklungen, bis ein Bild anfängt zu leben.

Seine Malerei ist geprägt von der Avantgarde des 20. Jahrhunderts, von der Popkultur und zuletzt auch von Comics, denn er hat auch als Grafiker und Illustrator in Budapest gearbeitet. Er malt in einer Mischtechnik, verwendet Öl- aber auch Acrylfarben und bemalt Leinwände sowie Holz.

Mit Spannung darf man die Vernissage am Freitag, 23. September, ab 19 Uhr erwarten, denn Istvan Kiss hat alles rund um die Ausstellung mit seiner Familie gestemmt. Mit seiner Frau Judit Toth, sie ist Mediengestalterin, hat er Flyer und Plakat entwickelt. Judit Toth wird zudem mit ihrem Mann die Vernissage musikalisch umrahmen. Seine 14-jährige Tochter Maria Magdolna Kiss führt das Publikum in die Ausstellung ein, die danach bis am 28. November zu den Öffnungszeiten des Museums zu sehen ist.