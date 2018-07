Schwungvoll in die Ferien

Das diesjährige Grüninger Sommerkonzert des Städteorchesters war ein schwungvoller Abschied in die Ferien.

Locker und fröhlich begannen die Streicher mit dem „Tambourin“ des wallonischen Komponisten 'Francois-Joseph Gossec, zu dem Dirigent Ladislaus Vischi auch das Tamburin schlug.

Im berühmten Concerto grosso g-moll von Antonio Vivaldi präsentierten sich Gerhard Trüg und Oriane Richter an der Sologeige und Sandra Friedrich am Solo-Cello sowie Gerhard Merz am Continuo als Concertino. Sehr frisch erklang der erste Allegro-Satz, getragen und eindringlich das „Largo“, markant und virtuos das Schluss-Allegro.

Großer Operettenteil

Mit einem Medley aus Carl Zellers „Schenkt man sich Rosen in Tirol“ begann der große Operettenteil. Hierbei imponierte insbesondere Schwester Ulrika-Maria Schwanz durch ihr rhythmisches Cajonne-Spiel.

Es folgten Lortzings „Holzschuhtanz“ mit einem markanten Bass und sehr schönen und genau platzierten Arpeggios, die „Pizzicao Polka“ und der Walzer „Rosen aus dem Süden“ von Johann Strauß, beide Stücke sehr schwungvoll zu Gehör gebracht. Lebendig war auch der „Hopak“ – ein ukrainischer Hochzeitstanz – von Modest Mussorgsky, bei dem insbesondere die erste Geige gefordert war.

Höchst tänzerisch und durchaus packend erklang auch der Tango „Donna Vatra“ von Otto Köpping, obwohl er – wie Moderatorin Wagerer auf ihre höchst amüsante Weise erklärte - im Gegensatz zu den leidenschaftlichen argentinischen Tangos eher konventionell angelegt ist.

Ein Hochgenuss war schließlich Joplins Ragtime „The Strennous Life“ , das Dirigent Vischi sehr lebendig und schwungvoll interpretierte.

Für den großen Beifall und „weil Sie uns schon so lange die Treue halten“ (Wagerer) präsentierte das Orchester Carl Telkes Marsch „Die Alten Kameraden“ und wiederholte schließlich nochmals die „Pizzicato Polka“ zur Begeisterung des Publikums.