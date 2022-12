Schwimmnachwuchs zeigt tolle Leistungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am ersten Adventswochenende fand das 41. Gauschwimmfest für den Schwimmnachwuchs in Riedlingen statt. Elf Vereine mit insgesamt 138 Schwimmerinnen und Schwimmern im Alter von 8 bis 13 Jahren sind der Einladung gefolgt.

Die jüngsten Schwimmerinnen und Schwimmer im Alter von 6 und 7 Jahren zeigten beim Einlagenschwimmen das im Schwimmkurs Erlernte. Es wurde in allen drei Schwimmstilen jeweils eine Bahn mit 25m zurückgelegt. Alle Teilnehmer erhielten eine Urkunde für die tollen Leistungen.

Der Vierkampf besteht aus 50m Freistil, 50m Brust, 50m Rücken und 50m Schmetterling. Für viele Schwimmerinnen und Schwimmer war die Veranstaltung das erste Mal, dass sie unter Wettkampfbedingungen ins Rennen gingen. Der Spaß am Schwimmsport stand dabei den ganzen Tag lang im Vordergrund.

Vom TSV Riedlingen starteten im Jahrgang 2014: Leila Maucher, Magdalena Kornmann. Jahrgang 2013: Hannah Reck, Magdalena Fisel, Johanna Ott, Carla Glaser, Nelli Benke, Artur Gribanov, Hannes Weiß. Jahrgang 2012: Tabea Holstein, Aleyna Music, Adrian Jäggle, Luis Kornmann. Jahrgang 2011: Evangelos Cafetzakis.

Am Ende konnte sich Magdalena Fisel in der Vierkampf-Wertung über Platz 2 in ihrem Jahrgang 2013 freuen. Goldmedaillen und der Titel „Gau-Jahrgangsmeister 2022“ gingen außerdem an Hannah Reck in 50m Rücken, an Magdalena Fisel in 50m Freistil und an Hannes Weiß in 50m Brust.

Franziska Dorner war punktbeste Schwimmerin des gesamten Wettkampfes und gewann den Titel Gau-Jahrgangsmeisterin 2022 im Jahrgang 2010. Auch Leni Holstein wurde in ihrem Jahrgang 2009 in der Vierkampf-Wertung Gau-Jahrgangsmeisterin 2022. Jana Sagasser und Radin Zebarjadi landeten ebenfalls im Jahrgang 2009 beide auf Platz 2 in der Gesamtwertung. Alina Ruf erreichte Platz 3 im Jahrgang 2011. Die Sieger im Vierkampf bekamen ihre Medaillen von Bürgermeister Marcus Schafft umgehängt.

Den Abschluss machte wie jedes Jahr das Staffelschwimmen, bei dem sich jeweils zehn Schwimmerinnen und Schwimmer an die 50m Freistil machten. Das besondere an der Riedlinger Mannschaft war, dass Schwimmerinnen und Schwimmer aus der Fördergruppe und der Wettkampfgruppe gemeinsam antraten. Damit waren unterschiedliche Leistungsklassen am Start und stellten sich als eine Mannschaft der Konkurrenz von insgesamt sieben Mannschaften. Dabei kamen die Riedlinger als viertschnellste Mannschaft ans Ziel.