Schwimmer mit neuen Bestzeiten

Die württembergischen Kurzbahnmeisterschaften in Neckarsulm statt. Der Wettkampf war mit 48 Vereinen und mehr als 250 aktiven Schwimmern sehr gut besetzt. An den Start gingen auch vier Athleten des TSV Riedlingen. Unterstützt wurden sie durch ihre Trainer Winfried Craemer und Julian Schneider.

Am Freitagnachmittag gingen die Schwimmer bei den langen Strecken, 400 Meter Lagen, 800 Meter /1500 Meter Freistil, an den Start. Diese kräftemessenden Disziplinen wurden mit Bravour gemeistert. Mit einer Zeitverbesserung von über 25 Sekunden kam so mancher aus dem Wasser. Da sah man, dass die Riedlinger auf diesen Strecken unschlagbar sind.

Nach insgesamt 26 Starts konnten sich unsere Athleten am Sonntagabend über 12 Medaillen freuen. Die weiteren Platzierungen waren immer im vorderen Mittelfeld.

Leon Kauz (Jahrgang 2004) war an diesem Wochenende, einmal mehr, der erfolgreichste Schwimmer aus unseren Reihen. Er holte sich Goldmedaillen über 400 Meter Lagen, 100 und 200 Meter Brust, sowie 200 Meter Schmetterling. Dritte Plätze gab es für ihn über 1500 Meter Freistil, 200 Meter Lagen und 400 Meter Freistil. Seine Goldmedaille erkämpfte sich Tobias Kapp (Jahrgang 2001) über 400 Meter Lagen. Über 1500 Meter Freistil und 200 Meter Rücken holte er Silber, eine Bronze Medaille sicherte er sich über 200 Meter Lagen. Ebenfalls Gold holte sich Luca Haid (Jahrgang 2003), er sicherte sie sich über 1500 Meter Freistil. Zu stark war an diesem Wochenende die Konkurrenz für Alessia Maile (Jahrgang 2003). Der Sprung aufs Treppchen blieb ihr an diesem Wochenende verwehrt. Nichtsdestotrotz war es für sie eine wichtige und tolle Erfahrung an so einer Meisterschaft teilzunehmen. Ihre beste Platzierung war der sechste Platz über 200 Meter Brust.

Trotz starker Konkurrenz gelangen den Schwimmern des TSV beachtliche Leistungen. Fast alle geschwommenen Zeiten der Schwimmerin und Schwimmer sind persönliche Bestzeiten.