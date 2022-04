Schwimmbadfreunde Zwiefalten wieder aktiv im Höhenfreibad

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den vergangenen Monaten waren die Schwimmbadfreunde Zwiefalten wieder sehr aktiv. Jedes Jahr wird ein neuer Arbeitsplan aufgestellt und die Projekte gehen nicht aus. So wurden auch in diesem Frühjahr unter der Regie von Maria Lehmann, Edith Pilger und Robert Vollmayer viele Renovierungsarbeiten durchgeführt. Die beiden großen Becken erhielten einen neuen blauen Anstrich und die Sitzbänke wurden abgeschliffen und mit neuer Farbe versehen. Das große Blumenbeet am Eingangshang erhielt neuen Humus und eine insektenfreundliche Bepflanzung. In manchen Wochen wird täglich im Freibad gewerkelt, da das Zeitfenster für die erforderlichen Arbeiten oft wetterbedingt recht eng ist. Bei den Arbeitseinsätzen spürt man, dass das Höhenfreibad für viele Zwiefalter*Innen eine Herzensangelegenheit ist. Kinder, Jugendliche und Erwachsene allen Alters sind bei den Arbeitseinsätzen mit Begeisterung dabei. Diese starke Identifikation ist auch enorm wichtig für den Fortbestand der Anlage, denn nur mit gleichbleibend hohem ehrenamtlichen Engagement kann des Bad auch in Zukunft betrieben werden.

Aufgrund guter Planung ist in diesem Jahr bereits jetzt ein Ende der Arbeiten absehbar und in Kürze kann mit den Eröffnungsvorbereitungen begonnen werden. Der Jahreskartenverkauf bei der Gemeinde Zwiefalten startet am Montag, den 2. Mai. Die Eröffnung des Höhenfreibades ist bei guter Wetterlage für den 26. Mai geplant. Die Schwimmbadfreunde freuen sich gemeinsam mit der Gemeinde Zwiefalten auf eine wunderbare Badesaison und hoffen auf viele Besucher und Besucherinnen und natürlich viel Sonnenschein.