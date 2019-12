Schwimmbadförderverein löst sich auf

Die Mitglieder des Schwimmbadfördervereins Riedlingen haben sich zum letzten Mal getroffen. Unter dem Vorsitz von Stadtrat Josef Mar-tin, einem von noch zwei verbliebenen Gründungsmitgliedern, löste sich der Verein auf. Damit ging eine lange Riedlinger Geschichte etwas melancholisch zu Ende, wie der Verein mitteilt.

Der Verein war 1972 zur Zeit von Bürgermeister Ernst Wetzel gegründet worden. Einer der Hauptinitiatoren war der damalige Stadtrat Späth, Finanzvorstand bei der Firma Silit. Die Überlegung war, den notwendigen Aushub für den Dammbau der damals in der Planung befindlichen Nordtangente zu nutzen und in der Donauaue ein solches Freibad, ähnlich dem Ertinger Baggersee, herzustellen. Diese Überlegungen erwiesen sich bald als Illusion, ebenso wie andere Standortideen.

Der Verein konnte selbstverständlich nie selbst ein solches Bad errichten, sondern er wollte dafür werben und Planung und Finanzierung unterstützen. Doch die finan-ziellen Verhältnisse nicht nur Riedlingens waren nicht so, dass dieser Plan aufgehen konnte. Die Stadt war nie in der Lage, ein solches Vorhaben zu stemmen. Auch brauchten vor allem die Schulen und Vereine eher ein ganzjährig nutzbares Hallenbbad. Der Vereinszweck in der Satzung wurde daher angepasst und allgemeiner als Badeanstalt neu formuliert. Das enttäuschte viele Mitglieder, so dass eine Zeitlang sogar die Beitragszahlung ausgesetzt werden musste. Dennoch ist im Lauf der Jahre ein recht ansehnlicher Betrag zustande gekommen: 144 945,77 Euro.

Neuer Schwung kam in die Angelegenheit, als unter Bürgermeister Hans Petermann sich die meisten Umlandgemeinden verpflichteten, beim Ausgleichstock auf Anträge zu verzichten, wenn dafür Riedlingen für ein Hallenbad berücksichtigt würde. Jetzt stieg auch der Landkreis als Träger des Riedlinger Gymnasiums in die Finanzierung ein.

Konkret wurden Planung und Bau dann in den letzten drei Jahren.

Sein angesammeltes Vermögen hat der Verein in seiner letzten Sitzung auf die Stadt zur Verwendung für das neue Hallenbad übertragen und ist damit dem ursprünglichen Vereinszweck wenigstens sinngemäß gerecht geworden, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins heißt.