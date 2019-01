Schwerverletzer nach Überholmanöver bei Schneeglätte

Bei einem Zusammenstoß auf schneeglatter Fahrbahn ist am Mittwochmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignet sich bei Zell.

Wie die Polizei berichtet, war der 52-Jährige gegen 8.45 Uhr mit seinem Toyota von Zell in Richtung B 311 unterwegs. Dort überholte er einen VW. Auf der Schnee bedeckten Fahrbahn verlor der 52-Jährige dann allerdings die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Der 24-jährige VW-Fahrer bremste, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Toyota-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste vom Notarzt versorgt werden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des VW blieb unverletzt.

Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit, ein Abschleppfahrzeug musste ihn bergen.

Tipps der Polizei

„Bei Schnee und Eis gilt vor allem. Runter vom Gas!“, so der Tipp der Polizei in einer Mitteilung. Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Wer beschleunigt, sollte dies moderat und auf gerader Strecke tun. Unnötige Fahrstreifenwechsel, ruckartige Lenk- und abrupte Bremsmanöver sollten vermieden werden. Nutzen sie die Motorbremse“, so der Rat der Besondere Aufmerksamkeit sei auf Brücken, in Senken und schattigen Bereichen, wie beispielsweise Waldgebieten geboten.