Schweinsteiger-Abschied und Länderspiel gegen den Weltmeister

Im Rahmen des Riedlinger Ferienprogramms veranstaltet Organisator Ernst Kopp wieder Fußballfahrten zu internationalen Spielen, die jeweils in der Allianz-Arena in München stattfinden. Übrigens erhielt die Allianzarena während der Sommermonate ein neues Erscheinungsbild in den Farben Weiß und Rot.

Am Dienstag, 28. August, verabschiedet sich Basti Schweinsteiger mit einem Spiel seines früheren Arbeitgebers FC Bayern gegen seinen jetzigen Club Chiago Fire offizell von seinen Fans. Basti Schweinsteiger hat beim FC Bayern eine außergewöhnliche Karriere hingelegt und damit eine äußerst erfolgreiche Ära des FCB mitgeprägt. Schweinsteiger wurde mit Bayern München acht Mal Deutscher Meister, sieben Mal DFB-Pokalsieger, zwei mal Deutscher Supercup-Sieger und ein Mal Champions-League-Sieger und als Krönung mit der Nationalmannschaft auch noch Weltmeister.

Für das Abschiedsspiel gibt es noch wenige Restkarten; die Plätze befinden sich in der Südkurve, Oberrang Block 310. Tickets einschließlich Busfahrt ab Riedlingen/Stadthalle kosten für Kinder bis 13 Jahre 50 Euro, für Jugendliche 65 Euro und für Erwachsene 75 Euro. Abfahrt in Riedlingen ist um 15 Uhr; Rückfahrt unmittelbar nach Spielende; Ankunft in Riedlingen in der Nacht gegen 2 Uhr.

Ebenfalls in der Allianzarena findet am Donnerstag, 6. Sepember, das erste Spiel in der neuen UEFA-Nations-League für Nationalmannschaften statt. Das Los wollte es, dass der alte Weltmeister Deutschland gegen den neuen Weltmeister Frankreich antreten muss. Spielbeginn ist 20.45 Uhr, Abfahrt in Riedlingen/Stadthalle um 15 0 Uhr, Rückfahrt unmittelbar nach Spielende. Die Tickets für die Riedlinger Gruppe befinden sich in der Südkürve/Unterrang Block 115 ab Reihe 6 (in der Nähe der Eckfahne).

Auch für dieses Spiel gibt es nur noch wenige Tickets. Die Karten einschließlich Fahrt kosten für Kinder bis 13 Jahre 50 Euro, für Jugendliche 60 Euro und für Erwachsene 70 Euro. Der Kartenvorverkauf für die reservierten Tickets beider Spiele findet am Freitag, 10. August, in der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr im Gasthof „Hirsch“ in der Riedlinger Fußgängerzone statt.