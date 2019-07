Schwarzwald-Mühle, Donauwellen und Beatles-Sound

Wie jedes Jahr geben die Streicher des Städteorchesters Bad Saulgau-Riedlingen-Bad Buchau zum Saisonabschluss in der Schlossscheuer in Grüningen ein Konzert mit Unterhaltungsmusik. Dieses findet statt am Sonntag, 21. Juli, um 16 Uhr.

Der Dirigent des Orchesters, Ladislaus Vischi, wird dabei als Klarinettensolist mit einem Werk von Carl Philipp Emanuel Bach zu hören sein. Weitere bekannte und beliebte Stücke wie zum Beispiel „Die Mühle im Schwarzwald“, der Walzer „Donauwellen“, Marsch und Tango sowie erstmals drei Stücke der Beatles werden die Zuhörer erfreuen.

Zunächst im „Schlossgärtle“

Begonnen hat die Reihe der Grüninger Schlosskonzerte auf Einladung der Familie von Hornstein zuerst im „Schlossgärtle“. Dort wurde mit der Zeit der Platz für die Zuhörer zu eng und auch die Orchestermusiker hatten unter der Sonne oder einem nahenden Gewitter zu leiden. Daher „sind wir heute froh, in der hergerichteten Schloss-Scheuer unabhängig von allen Wetterkapriolen spielen zu können“, heißt es in einer Mitteilung.