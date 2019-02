Schwarzachbrücke: Kein Neubau vorgesehen

Die Schwarzachbrücke sei derzeit noch nicht so marode, dass sie erneuert werden müsse. Dies teilte Bürgermeister Marcus Schafft in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Schafft nahm damit Bezug auf einen Antrag, den die Räte in der Sitzung vom 14. Januar gestellt hatten, in dem sie die schnelle Realisierung einer Ersatzbrücke angeregt hatten.

2015 seien die Brücken in Riedlingen alle einer Prüfung unterzogen worden, so Schafft. Die Schwarzachbrücke habe die Note 3,3 erhalten, sei also keineswegs so marode, dass ein Neubau anstehen würde, legte der Bürgermeister dar. Zum Vergleich: die nun ersetzte Kanalbrücke hatte die Note „unbefriedigend“ erhalten.

Damals ging man davon aus, dass eine Sanierung der Schwarzachbrücke mit Kosten von rund 250 0000 Euro verbunden wäre. Ein Neubau würde nach seinen Aussagen hingegen mehrere Millionen Euro kosten, denn die Brücke hat mit 36 Metern eine größere Spannweite als die Kanalbrücke, ist allerdings weniger breit. Die nächste Brückenprüfung stehe 2021 an. Von daher sehe er aktuell keinen Anlass mit dem Neubau einer Brücke an der Schwarzach zu beginnen, so Schafft.

Die Schwarzachbrücke ist in den Planungen des Tiefbauamts nach dem Bau der Holzbrücke angedacht. Die Holzbrücke soll 2020 neu gebaut werden. Im selben Jahr ist auch eine Planungsrate für die Sanierung der Schwarzachbrücke im Haushalt vorgesehen. Tiefbauamtsleiter Peter Dorn geht nicht davon aus, dass ein Neubau erforderlich ist. Und bei einer Sanierung sei es das Ziel, dass diese halbseitig erfolgt, so dass der Verkehr weiterhin in die Innenstadt fließen kann. Sollte die Fahrbahn erneuert werden müssen, müsste dafür die Brücke nur wenige Tage gesperrt werden, so die derzeitige Einschätzung aus dem Tiefbauamt.

Die Gemeinderäte nahmen die Aussagen von Schafft zur Kenntnis, wunderten sich aber darüber, dass die Schwarzachbrücke bei der Prüfung eine Bewertung von 3,3 erhalten habe. Nach der Erinnerung war diese Brücke schlechter als die nun neugebaute Kanalbrücke bewertet worden, sagte Stefan Schmid und erhielt Unterstützung von Max Beck, der diese Einschätzung teilte.

Vier Gemeinderatsfraktionen hatten am 16. Januar in einem Antrag gefordert, dass sich der Gemeinderat in einer Sitzung mit dem Thema befasst (SZ berichtete). Sie hatten vorgeschlagen, dass die Verwaltung zügig dieses Thema angeht und Gespräche mit der Wolff-Gruppe aufnimmt. Die plant in Kürze den Abriss des ehemaligen Gasthauses „Kronprinz“ direkt an der Schwarzachbrücke. Die Räte sahen darin eine einmalige Chance, sich diesen Platz für eine mögliche Ersatzbrücke direkt neben der aktuellen Schwarzachbrücke zu Nutze zu machen.