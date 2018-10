Schwan auf Abwegen – Feuerwehr greift ein

Die Riedlinger Feuerwehr ist am Mittwoch gleich zweimal wegen Tierrettungen im Einsatz gewesen. Morgens wurde in Langenenslingen der Kater Emil vom Baum geholt (die SZ berichtete). Abends wurde durch die Integrierte Leitstelle Biberach um 17.05 Uhr Bereitschaftsalarm für die Riedlinger Feuerwehr ausgelöst. Anwohner eines Riedlinger Betriebes meldeten, dass sich ein Schwan seit dem frühen Morgen auf einem Betriebshof immer an der gleichen Stelle aufhalten würde. Es war anzunehmen, dass das Tier verletzt ist. Die Feuerwehr schaute sich das Tier an und stellte fest, dass es sich noch um einen jungen Schwan handelte, der offensichtlich sehr schwach war. Nach Kontaktaufnahme mit einem Tierarzt wurde beschlossen, das Tier einzufangen und zum Tierarzt zu bringen. Mehrere Feuerwehrmänner konnten das Tier schnell einfangen. Der Tierarzt konnte glücklicherweise keine Verletzung festgestellen. Unter tierärztlicher Aufsicht wurde der Schwan in einem ruhigen Altwasserarm der Donau bei Riedlingen ausgesetzt, wo er sich in Ruhe erholen kann. Foto: Thomas Warnack