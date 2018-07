Schulfest am KGR: Sportlich, informativ und kreativ

„So bunt war das Kreisgymnasium noch nie“, stellte Bernd Lippmann als einer der Moderatoren beim Schulfest des Kreisgymnasiums Riedlingen am Dienstag fest, als sich die ganze Schülerschar, samt Lehrer und auch einige Eltern im Brunnenhof versammelt hatten, um noch einmal und endgültig „Tschüss“ zu sagen zu Oberstudiendirektor Georg Knapp als langjährigem Schulleiter. Dies geschah mit Tanz und Musik, kleinen Dankreden und Geschenken.

Bei einem davon entfuhr Knapp ein überraschtes „Oh“ – einem Foto, auf dem rund 900 Schüler das Kürzel „KGR“ bilden, flankiert von der Linie der rund 70 Lehrer. Es ist das Ergebnis einer logistischen Meisterleistung des Abiturienten Benjamin Moosherr, von Hausmeister Stephan Hoffmann, der Riedlinger Feuerwehr mit ihrer Drehleiter und dem SZ-Fotografen Thomas Warnack, der nach zwei Stunden Aufstellen auf den Auslöser drücken konnte.

Was an Programmpunkten insbesondere für Georg Knapp gedacht war, das erfreute auch die anderen Zuschauer und Zuhörer: Reinhard Meys „Über den Wolken“ zur Zeppelinfahrt als Gabe des Lehrerkollegiums, zur Gitarre gesungen von Marina Vasiloi und Rebecca Rieber, flotte Tänze von SchülerInnen der Klasse 6d und der „Hüpfmäuse“, Bläserklänge des Schulorchesters und schließlich ein Riesenchor aus rund 800 Schülern, die zu der Melodie von „My Bonnie is over the ocean“ Georg Knapp und seine Leistungen in 17 Jahren an der Spitze der Schule besangen.

Diese Feier freilich war nur ein Akt im bunten Treiben des Festes, das Zeugnis von engagiertem Vorbereiten gab. Dort war eine Spielstraße aufgebaut, die einlud, seine Geschicklichkeit zu testen – sei es beim Einschlagen von Nägeln oder der Treffsicherheit beim Ballwurf, beim Büchsenwerfen, dem Ablaufen eines Parcours, einem Bobby-Car-Rennen und vielem anderem mehr.

Wer kreativ sein wollte, hatte ebenfalls reichlich Gelegenheit dazu, beim Herstellen von Buttons oder dem Bemalen kleiner Steine, der Blumen-Kreation aus Servietten, dem kunstvollen Gestalten von Nagelbildern, aber auch bei der Zubereitung von Backwaren oder dem Mixen erfrischender Smoothies.

Die Vielfalt an kulinarischen Genüssen war groß. Denn neben der „Roten“ im Wecken, für die mehrmals Nachschub geholt werden musste, Pizza oder Crepe, waren Baklava, eine Leckerei aus Honig, Pistazien und Blätterteig aus der Türkei, im Angebot oder auch Nachos, wie es die Mexikaner kennen. Dabei beschränkten sich die Schüler nicht auf das Angebot der Speisen, sondern vermittelten eine ganze Menge Wissen über Länder und Gebräuche.

Wer eine Schule besucht, muss Fragen beantworten oder darf es, so wie beim Schulfest – und die waren zum Teil ganz schön anspruchsvoll. Wer freilich genau hinschaute auf die Plakatwände, der konnte viel erfahren; von den Freizeitaktivitäten der Menschen im „alten Rom“ zum Beispiel oder ihren Küchengeräten oder erhielt Einblick in die Renaissance zu Zeiten eines Philipp Melanchthon oder Albrecht Dürer.

Die „Jugend forscht-AG“ hatte Interessantes zum Borkenkäfer aufgebaut und zeigte zum Beispiel auf, wie mit natürlichen Feinden eine ökologische Populationsregulierung erreicht werden kann. Die „Mini-Moor“-AG präsentierte drinnen, was sie draußen angelegt hat und führte immer wieder in ihr Projekt. Chor und Orchester bewiesen einmal mehr, mit welch musischem Potenzial das Kreisgymnasium wuchern kann und das wird sicher auch unter Anja Blüthgen als Nachfolgerin von Georg Knapp so bleiben, die wie er von Anton Hepp als dem Vorsitzenden des Vereins der Ehemaligen und Freunde des Kreisgymnasiums Riedlingen zum Spiel am frisch gesponserten Billardtisch für die Schulgemeinschaft ein Queue in die Hand gedrückt bekam.