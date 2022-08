Schule lädt zu Vortrag über „Pubertät - der ganz normale Wahnsinn“

ZUn einem Vortrag mit dem Titel „Pubertät - der ganz normale Wahnsinn“ lädt die Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule am Donnerstag, 22. September, um 19 Uhr in Riedlingen in die ehemalige Kapuzinerkirche beim Friedhof ein. In der Pubertät werden durch hormonelle Einflüsse gewaltige Veränderungen im Leben der jungen Menschen eingeleitet. Es kommt oft zu scharfen Auseinandersetzungen mit Eltern, Pädagogen und überhaupt mit dem ganzen Umfeld der jungen Menschen. Die Autonomiebestrebungen von den Eltern, die körperliche Entwicklung aber auch die seelischen Achterbahnfahrten stellen eine große Herausforderung für alle dar, heißt es in einer Pressemitteilung der Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule. Der Vortrag will aufzeigen, wie man achtsam, aber auch klar, die Entwicklungsphase der Pubertät gemeinsam meistert, heißt es weiter. Referent ist Günther Bayer, Realschullehrer.