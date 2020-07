Schulabschluss: Eltern sind per Livestream dabei

Jetzt wäre eigentlich die Zeit der Schulentlassfeiern mit großem Programm und Beteiligung der Eltern. Wie die Zeugnisausgabe in Corona-Zeiten aussieht, hat die „Schwäbische Zeitung“ von einigen Schulen wissen wollen.

Am Kreisgymnasium wird der Schulabschluss für die Abiturienten dieses Schuljahr anders verlaufen, teilt Schulleiterin Anja Blüthgen mit: „Leider sind uns keine Feiern gestattet und es gibt es auch keinen von den Schülern organisierten Abiball. Natürlich sind Schüler und Eltern darüber traurig.“ Am 29. Juli findet in der Aula die Zeugnisübergabe mit einem musikalischen Rahmen statt. Allerdings ohne die Eltern, weil dies die Hygieneregeln nicht ermöglichen. Jeder Schüler erhält dafür eine Aufzeichnung der feierlichen Übergabe der Zeugnisse – so kann die Familie im Nachgang daran teilhaben. „Natürlich sind auch die Lehrer bekümmert, so Abschied nehmen zu müssen“, sagt Anja Blüthgen, „leider lassen uns die jetzigen Umstände keine andere Wahl“.

Bei gutem Wetter im Innenhof

„Das ist schon eine traurige Angelegenheit – ein Schuljahr ohne richtige Abschlussfeier mit Blasorchester, Programm und schönen Kleidern“, bedauert auch Werner Rieber, Leiter der Geschwister-Scholl-Realschule. „Wir werden den vier Zehner-Klassen die Realschulabschlusszeugnisse und heuer zum ersten Mal einer neunten Klasse die Hauptschulabschlusszeugnisse im Rahmen einer kleinen Feierstunde am 23. Juli überreichen.“ Bei gutem Wetter findet das im Innenhof, bei Regen in der Sporthalle, mit Musik, kleinen Ansprachen und einem Klassenfoto statt; auch an der Realschule, aber ohne die Eltern, das würde die erlaubte Zahl von Besuchern bei Weitem sprengen. Die Zeugnisübergabe werde allerdings per Livestream übertragen, kündigt Rieber an. Die Eltern erhalten einen Link und können Verwandten können das Ereignis so mitverfolgen.

„Auch wenn mein eigenes Abschlussfest nach dem Abitur im Jahr 1974 einen informelleren Rahmen hatte, finde ich es persönlich überaus wichtig, den Einsatz und die Anstrengungen der Absolventen in einem schönen festlichen Rahmen zu würdigen“, betont Schulleiterin Elisabeth Sontheimer-Leonhardt von der Federseeschule-Gemeinschaftsschule in Bad Buchau. Das Erleben von Ritualen und Festen begleite die Schüler ein Leben lang, ebenso die damit verbundenen positiven Erinnerungen. Für die Schulabsolventen findet deshalb am Montag, 27. Juli, um 18 Uhr in der Sporthalle eine Feier statt; dazu sind auch die Eltern oder andere zwei Personen aus dem Haushalt des jeweiligen Schülers eingeladen. Die Halle wird dafür geschmückt. Das Programm, in dessen Mittelpunkt die Vergabe der Zeugnisse, Preis und Belobigungen stehen werden, wird am Flügel musikalisch umrahmt. Neben der Rede der Schulleiterin wird auch der ökumenische Segen nicht fehlen. Mit einer Probebestuhlung wurde überprüft, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Freilich hätte man sich einen größeren und festlicheren Rahmen gewünscht.

Keine Abschlussfahrt, keine Feier

Auch die Münsterschule Zwiefalten plant für ihre Abgänger jeweils eine kleine einstündige Übergabefeier im Schulhaus, für die Schüler der Klasse 9b mit dem Hauptschulabschlusszeugnis ab 11.30 Uhr und der Klasse 10 mit der mittleren Reife ab 9.30 Uhr. Wenn gutes Wetter ist, werden beide Klassen, allerdings getrennt, mit einer feierlichen Zeugnisübergabe im Beisein des Kollegiums und von zwei Begleitpersonen auf dem Pausenhof verabschiedet, erläuert Konrektorin Monika Meng-Schwaibold. Die Eltern hätten sich dafür bereits Aktionen überlegt. Sollte das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen, findet die Zeugnisübergabe in der Mensa statt. Im Anschluss haben einige Eltern geplant, mit ihren Kindern essen zu gehen oder sonst einen netten Tag zu gestalten. Nachdem bereits die Abschlussfahrt für beide Klassen ausgefallen ist, treffe es die Schüler umso härter, dass auch das große Fest ausfällt. Allerdings gestalten die Klassen eine Abschlusszeitung. „Da auch ich zuerst die Mittlere Reife erlangt habe und im Anschluss das Abitur gemacht habe, hätte ich eigentlich zwei Abschlussfeiern haben müssen“, erzählt die Konrektorin. „Die Abschlussfeier nach der Mittleren Reife fiel mit der Einweihungsfeier des neuen Schulgebäudes zusammen und war eher ein Schulfest. Die Abizeugnisse wurden uns morgens vom Klassenlehrer überreicht. Das war’s, was uns Schüler aber nicht abgehalten hat, privat zu feiern.“

Corona-konformes Programm

Die Abschlussfeier für die abgehenden Neunt- und Zehntklässler und die damit verbundene Zeugnisübergabe der Hauptschul- oder Realschulabschlusszeugnisse findet in der Ertinger Michel-Buck-Gemeinschaftsschule am Freitag, 24. Juli, um 17.30 Uhr auf dem Vorplatz der Kultur- und Sporthalle in Ertingen unter freien Himmel statt. Aufgrund der aktuellen Vorgaben der Landesregierung gibt es eine Höchstteilnehmerzahl, sodass jeder Abschlussschüler drei Personen aus seiner Familie mitbringen darf. Jede Familie erhält eine eigene Bank inklusive Tisch, auf der mitgebrachte Speisen und Getränke verzehrt werden dürfen. Das Programm ist auch abgespeckter als vergleichbare Veranstaltungen der vergangenen Jahr. Schüler und Lehrer haben ein Corona-konformes Programm entwickelt, sodass ein würdiger Abgang gefeiert werden kann. Es wird Reden von Bürgermeister, Schulleiter, Elternvertreter, Klassenlehrer und Schülervertreter geben Mit der Vorführung von Bildern wird auf die Schulzeit und auf Ausfahrten zurückgeblickt. Außerdem soll die Veranstaltung durch Gitarrenmusik einer Schülerin begleitet werden. Wie jedes Jahr werden Sonderpreise für besondere Leistungen in den einzelnen Fächern vergeben. So gibt es neben dem Unternehmerpreis, gestiftet von den Unternehmern aus der Region, den Michel-Buck-Preis für die beste Schülerleistung.