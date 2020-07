Schüler entdecken Artenvielfalt in der Donau

Als Jungforscher haben sich Viertklässler der Riedlinger Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule an der Donau betätigt. Angeleitet wurden sie dabei von Mitarbeitern des Ökomobils des Regierungspräsidiums Tübingen.

Leider meinte es das Wetter nicht besonders gut mit den 16 abenteuerlustigen Nachwuchsforscherinnen und -forschern der Klasse 4b, als diese sich zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Bianca Ziegelbauer und Ricarda Hauser auf den Weg zur Donau machten. Dies sollte der Motivation allerdings keinen Abbruch tun und so freuten sich alle riesig, als sie bereits von Ökolmobil-Leiterin Sabine Reußink und Paula Römer, die beim Ökomobil ihr freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ) absolviert, an der Donau erwartet wurden. Bevor es so richtig losging, gab es ein kleines Aufwärmtraining. Anschließend wurde die Klasse in zwei Gruppen eingeteilt.

Die erste Gruppe entdeckte zusammen mit Paula Römer die Natur mit allen Sinnen. Es wurde beispielsweise von den Kindern ein Barfußparcours aufgebaut oder es mussten verschiedene Gerüche aus der Natur „blind“ errochen werden.

Die zweite Gruppe wurde in der Zwischenzeit, in einem „Freiluftklassenzimmer“ von Sabine Reußink in den richtigen Umgang des Kescherns eingewiesen, da die kleinen Insekten und Tiere unbeschadet gefangen werden sollten. Ausgerüstet mit Sieb und Wasserbehältern ging es nun in die Donau, um dort nach Kleinstlebewesen Ausschau zu halten und diese professionell einzufangen. Das Ergebnis konnte sich bereits nach kürzester Zeit sehen lassen und wurde im Anschluss von jedem Schüler mit großer Begeisterung unter dem Mikroskop genauer betrachtet. Dabei kamen die Schüler gar nicht mehr aus dem Staunen heraus, wie vielfältig doch die Tierwelt in der Donau ist, die sonst dem bloßen Auge verborgen bleibt.

Nachdem die Gruppen getauscht hatten, kamen die kleinen Tierchen noch ganz groß raus. Unter einem speziellen Mikroskop, einem sogenannten Binokular, wurden Flusskrebse, Köcherfliegenlarven, Strudelwürmer, Rollegel, Wassermilben, Schlammschnecken in stark vergrößerten Livebildern und in allen Details gezeigt, wobei Sabine Reußink zusätzlich noch viele interessante Informationen zu den einzelnen Tieren hatte. Anschließend wurden alle Lebewesen wieder unversehrt in die Donau zurückgebracht.