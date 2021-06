Schüler aus vier Ländern forschen zu Fake News

Was richten Falschinformationen und Verschwörungstheorien an? Wie können diese überhaupt Menschen erreichen? Was ist in Zeiten von Social Media noch Realität und was nicht? Das internationale Etwinning-Projekt „What the Fake“, an dem die Berufliche Schule Riedlingen mit der derzeitigen 2BfW1 (Berufsfachschule Wirtschaft, erstes Jahr) teilgenommen hat, ging eben diesen Fragen nach.

Zusammen mit Schülern aus den Schulen Deltion College in den Niederlanden, dem Innsbrucker Technikum und dem Berufsschulzentrum Ciutat de l’Aprenent Instituto Politecnico San Vicente Ferrer in Valencia, Spanien haben die Riedlinger Jugendlichen zu den Themen Fake News, Fake Identities, Reality versus Social Media, Fake Statistics sowie zu Falschinformationen und Verschwörungserzählungen geforscht und dazu fantasie- und kunstvolle Arbeiten erstellt. Sie haben sich in internationalen Gruppen auf einen der genannten Bereiche geeinigt und dann daran gearbeitet. Entstanden sind dabei Filme auf Youtube, Präsentationen, Plakate, E-Books und Eigenversuche auf Instagram, die zeigen, wie weitreichend sich Fehlinformationen verbreiten und Menschen beeinflussen.

Die Schüler haben durch ihre Arbeit ihre eigene Präsenz in den sozialen Medien und ihren Umgang mit der digitalen Welt reflektiert und sich dann in den international gemischten Gruppen gegenseitig Feedback zu ihren Arbeiten gegeben. So mussten sie plötzlich mit fremden Jugendlichen aus anderen Ländern auf Englisch kommunizieren und waren dabei gleichzeitig mit einer ungeahnt schwierigen Aufgabe konfrontiert: Trotz oder gerade wegen der unendlichen Vielzahl an sozialen Kanälen gestaltete es sich immens schwierig, dass vier Jugendliche aus unterschiedlichen Ländern mit verschiedenen und sich ständig ändernden Stundenplänen in einer gemeinsamen Videokonferenz landen. Wenn es aber dann geklappt hatte, war die Aufregung und Freude groß! Ein vertiefter Austausch wurde von fast allen Teilnehmern gewünscht.

Eine Fortführung des Projekts ist für das nächste Jahr geplant, dann hoffentlich auch mit einem gegenseitigen Besuch der Schulen oder einem gemeinsamen Treffen, wie es auch in diesem Projekt angedacht, aber wegen Covid-19 nicht möglich gewesen ist. Die Berufliche Schule Riedlingen wird sich auf jeden Fall auch in der Zukunft an weiteren Etwinning-Projekten beteiligen und die Fenster zur Welt offen halten.