Schrittzähler-Test: Wie viel sind wir wirklich unterwegs?

Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, 10 000 Schritte pro Tag zurückzulegen, um gesund zu bleiben. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Doch der Selbstversuch zeigt anderes: Da ist viel Luft nach oben. Während andere Teilnehmer dieses kleinen Tests deutlich besser abschneiden, schon von Berufswegen – wie etwa Elisabeth Kegel, die in der Gastronomie arbeitet.

Der Schrittzähler am Smartphone bringt die Diskrepanz an den Tag. Eigentlich hätte ich gedacht, dass die 10 000 Schritte täglich zumindest dann und wann zu knacken sind. Doch das Display am Handy beweist das Gegenteil. An normalen Arbeitstagen zeigt es gerade mal 5000 bis 6000 getätigte Schritte, an manchen Tagen bleibe ich – ohne zusätzliche Sporteinheit – unter 4000. Dabei sitze ich ja nicht mal nur am PC, sondern da und dort ruft ein Pressetermin, der zu Fuß erreicht werden kann. Aber das allein ist nicht ausreichend. Selbst der häufige Gang zur Kaffeemaschine, ersetzt nicht den Spaziergang am Abend. Einzige Trost: Die Fahrten mit dem Fahrrad werden nicht erfasst. Dennoch, das ernüchternde Fazit bleibt: Bewegung tut Not!

Das bestätigt auch der Riedlinger Arzt Dr. Ulrich Laupheimer. „Man sollte den Kreislauf anspornen, auch mal an seine Belastungsgrenze kommen“, sagt der Internist. Sich nur zu schonen ist die falsche Einstellung. Das gilt sogar für Menschen, die eine Herzerkrankung hinter sich haben. „Man sollte sich belasten“, sagt er, wobei die Belastung natürlich individuell angepasst werden muss.

Ob es nun 10 000 Schritte sind oder ob jemand Rad fährt, ist aus seiner Sicht letztlich nicht wichtig. Es geht um die Bewegung, sagt er. Und lieber regelmäßig, als einmal – und dann übertreiben. Dass Bewegung Effekte hat, kann auch belegt werden. Wenn etwa Diabetes-Patienten vor dem Essen Rad fahren oder laufen, verändert sich ihr Blutzuckerspiegel. „Da ist Bewegung messbar“, sagt er.

Immer wieder wird der Bewegungsmangel der Gesellschaft beklagt. Doch, so der Riedlinger Arzt: „Das Bewusstsein ist da, es hapert an der Umsetzung“, sagt er. Das gilt im Übrigen auch für ihn selbst. Denn auch der Arzt hat mehrere Tage den Schrittzähler mitgeführt – und die 10 000er-Marke nicht geknackt. Am Feiertag, 1. Mai, hat er im wahrsten Sinne des Wortes die Beine hochgelegt und kam auf 1400 Schritte. Doch an einem Arbeitstag mit Hausbesuchen hatte er über 5600 Schritte auf seinem Zähler. Von daher findet er es gut, wenn die Menschen so einen Schrittzähler nutzen. „Das bringt eine gewisse Kontrolle, das schafft Bewusstsein.“

Dass Elisabeth Kegel in ihrem Job mehrere Kilometer zurücklegt, war klar. Doch wie viele Schritte sie tatsächlich täglich macht, konnte sie nicht einschätzen. Jetzt kann sie es. Vier Tage hatte die Kellnerin des Restaurants „Rosengarten“ den Zähler auf Schritt und Tritt dabei – mit deutlichen Ergebnissen: am Sonntag, 29. April, kam sie auf 15 000 Schritte, am Montag auf 10 000 und am Feiertag, 1. Mai, auf mehr als 16 000. Bei einer Schrittlänge von 50 bis 70 Zentimeter spult sie dann ein Pensum zwischen acht und elf Kilometern ab. „Eine ordentliche Strecke“, sagt sie selbst, ins Fitness-Center muss sie nicht.

Gesundheitstechnisch ist das prima, doch Elisabeth Kegel weiß auch, was sie am Feierabend geleistet hat. „Da sind die Beine schon schwer“, erzählt sie. Es ist eben auch ein ganz anderes Gehen, wie etwa beim Wandern oder Spazierengehen. Wichtig sind die Schuhe: „Man braucht gute Schuhe, die müssen richtig passen“, sagt sie. Dass sie so weite Strecken gehen muss, macht ihr nichts aus: „Das ist Gewohnheit“ und „die Arbeit muss einem Spaß machen“. Ihr macht es Spaß, trotz des beeindruckenden Laufpensums.

Edwin Müller ist auch ein Mann, der häufig in Bewegung ist. In seinem Beruf im Vermessungswesen war er viel draußen unterwegs. Aber auch in seiner Freizeit ist er auf Achse. Müller ist Leichtathlet, Läufer – auch mit seinen 75 Jahren noch. Und „wenn ich nicht laufe, fehlt es mir.“ Edwin Müller hat den Schrittzähler am Wochenende kontrolliert – von Freitag bis Dienstag, über den Stadtlauf in Riedlingen hinweg. Fazit: Obwohl er nicht selbst mitgelaufen ist, sondern den Lauf organisierte, lag er am Samstag und den meisten Tagen deutlich über der WHO-Empfehlung: Freitag – 11 300 Schritte; Samstag – 11 800 Schritte; Sonntag war „Ruhetag“ mit 2000 Schritten und Montag waren es wieder 12 800. Der Mann ist im wahrsten Sinne des Wortes gut zu Fuß: „Bewegung macht Spaß“, sagt er dazu.