Eine Schreibwerkstatt für Frauen veranstaltet die Stiftung Historische Hängegärten an zwei Wochenenden im Refektorium des Kapuzinerklosters in Riedlingen. Sie findet statt am 13. und 14. und am 27. und 28. August, samstags von 16 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr. Freude an der Natur und am Erzählen sind die einzigen Bedingungen. Die Leitung obliegt Nina Blazon, Schriftstellerin, Journalistin und Dozentin für kreatives und therapeutisches Schreiben. Organisiert wird die Veranstaltung vom Literaturnetzwerk Oberschwaben, das per E-Mail an marienland@buero-regionalkultur.de auch die Anmeldungen entgegennimmt und Auskünfte erteilt.