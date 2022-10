Schreckensszenrio als Übungsfall

Ein Busunfall mit zahlreichen Verletzten ist eine besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte. Feuerwehr, DRK und THW übten genau diese Situation realitätsnah auf dem Gelände des früheren Munitionsdepots in Pflummern. Die Schminkgruppe des DRK Riedlingen hatte 17 Angehörige der Jugendfeuerwehren Riedlingen und Zwiefaltendorf realistisch geschminkt und gemäß ihrer angenommenen Verletzungen instruiert. Zusätzlich wurden vier Übungspuppen platziert.

Unüberschaubare Zahl von Verletzten

Nachdem Thomas Steinhardt als Einsatzleiter der Riedlinger Feuerwehr als erster an der Einsatzstelle eintraf, erwartete ihn ein Schreckensszenario: Mehrere Verletzte liefen blutend und schreiend umher, ein Linienbus lag auf der Seite, ein Auto war frontal in Linienbus geprallt, ein weiteres Auto gegen einen Baum, Personen waren eingeklemmt – eine im ersten Moment unüberschaubare Zahl von Verletzten. Nach und nach trafen weitere Fahrzeuge von Feuerwehr, DRK und THW ein. Der Einsatzleiter verteilte nach der Erkundung die ersten Befehle an die Einheiten.

Über eine Stunde zu tun

So wurden die Verletzten betreut und erstversorgt. Die Feuerwehr befreite mit hydraulischen Rettungsgeräten die eingeklemmten Personen und unterstützte den Rettungsdienst. Das DRK richtete einen Verletztensammelplatz ein, wo die Verletzten gesichtet und versorgt wurden. Da auch Verletzte im Wald vermutet wurden, suchte das THW das Gebiet zu Fuß ab. Über eine Stunde hatten die Helferinnen und Helfer alle Hände voll zu tun, bis die Übung schließlich beendet werden konnte.

Sehr positives Übungsfazit

Sehr zufrieden mit dem Übungsablauf zeigten sich neben Stadtbrandmeister Stefan Kuc und seinem Stellvertreter Jochen Weber auch Bürgermeister Marcus Schafft, Pflummerns Ortsvorsteher Manfred Goller und Ordnungsamtsleiterin Claudia Schulze. Trotz der schwierigen Lage und der Vielzahl zu erledigender Aufgaben, wurde das Übungsszenario von den Hilfsorganisationen strukturiert professionell abgearbeitet, so dass insgesamt ein sehr positives Übungsfazit gezogen werden konnte.

An der Übung waren mehr als 60 Helferinnen und Helfer mit 16 Einsatzfahrzeugen beteiligt. Seitens der Freiwilligen Feuerwehr Riedlingen, die Abteilungen Riedlingen, Grüningen, Pflummern, sowie die Führungsgruppe, das DRK Riedlingen mit Unterstützung des DRK Bad Buchau und Biberach, sowie das THW Riedlingen.