Schranke wurde mutwillig demoliert

Randalierer haben am Samstag eine Schranke in Riedlingen zertört.Wie die Polizei mitteilt, wurde im Zeitraum zwischen Samstag um 18.15 Uhr und Sonntag um 11.30 Uhr an dem Auflagepfosten einer Schranke in der Hindenburgstraße herumgerissen,, bis sich der Betonsockel löste. Die Schranke war dadurch nicht mehr funktionsfähig. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Polizeirevier Riedlingen, Telefon 07371/9380, sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.