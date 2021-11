Schon wieder sprechen Unbekannte Kinder an

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen an mehreren Orten in der Region Kinder angesprochen. Dabei reagierten die Jungen zum Glück immer richtig.

Gegen 16 Uhr befand sich ein 11-Jähriger in der St. Gerhard Straße in Riedlingen. Dort sprach ihn ein Unbekannter an. Der soll ihn wohl aufgefordert haben, mitzukommen. Daraufhin fing der 11-Jährige an zu schreien und rannte weg. Im Bereich der Goldbronnenstraße traf er auf weitere Personen, die die Polizei informierten.

Die fahndete nach dem Unbekannten. Der soll um die 40 Jahre alt und etwa 175 bis 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte dunkelbraunes Haar und helle Hautfarbe. Er trug eine schwarze Jacke, dunkle Jeans, eine schwarze Strickmütze sowie eine OP Maske. Die Riedlinger Polizei (Telefon 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Haslacher Weg in Ulm sprach gegen 16 Uhr ein Unbekannter einen 11-Jährigen an. Der unbekannte Mann fragte den Jungen, ob er nicht in sein Auto einsteigen wolle und er hätte Süßigkeiten. Daraufhin rannte der 11-Jährige weg und gesellte sich zu einer Gruppe Jugendlichen.

Der Unbekannte soll ihm zunächst hinterhergerannt sein und begab sich wieder zu seinem Auto. Der soll mit einem roten Skoda und NU Kennzeichen unterwegs gewesen sein. An der Heckscheibe befand sich wohl ein Totenkopfaufkleber. Der Unbekannte selber soll über 50 Jahre und um die 180 cm groß gewesen sein. Er soll eine auffällige Tätowierung in Form eines Schwertes am Hals gehabt haben.

Bekleidet war er wohl mit einer gelben Jacke, schwarzer Hose und einer roten Mütze. Die Ulmer Polizei (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das können Eltern tun

Meldungen darüber, dass Kinder aus Fahrzeugen heraus angesprochen werden, beunruhigen alle Eltern und Erziehungsverantwortlichen. Wenn das eigene Kind davon erzählt, von einem Fremden angesprochen worden zu sein, sollten Eltern laut Polizei Folgendes beachten:

Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat. Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor. Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit. Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor. Eltern können Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen. Realitätsnahe Rollenspiele sollten aber auf jeden Fall vermieden werden, um Kinder nicht unnötig zu ängstigen.

Zur Vorbeugung: Halten Sie Ihr Kind zur Pünktlichkeit an. Treffen Sie Absprachen. Halten Sie ebenfalls getroffene Absprachen ein, denn ein Kind lernt von seinem Vorbild. Erklären Sie Ihrem Kind, wohin Sie gehen und wann Sie zurückkehren. Ihr Kind muss wissen, wo es Sie erreichen kann. Schicken Sie Ihr Kind - wenn möglich - in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Der Zusammenhalt der Gruppe wirkt abschreckend auf potenzielle Täter und stärkt das Selbstbewusstsein Ihrer Kinder.

Vereinbaren Sie gemeinsam mit Ihrem Kind sogenannte "Rettungsinseln" auf dem Schulweg, an die sich Ihr Kind im Notfall wenden kann, z.B. ein Geschäft, eine Arztpraxis oder ein Mehrfamilienhaus, wo es klingeln und von dem Vorfall erzählen kann. Polizeiliche Erfahrungen zeigen, dass ein Täter sein Vorhaben aufgibt, wenn ein Kind z.B. durch Klingeln an einem Haus um Hilfe bittet.