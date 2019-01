„Schnuckelhase“: Riedlingerin überzeugt bei DSDS mit Stimme und Natürlichkeit

Wer kann schon von sich sagen, dass er aus dem Wasserglas von Dieter Bohlen getrunken hat und von dem „Schnuckelhase“ genannt wurde? Lea Kaleck kann. Die 16-Jährige aus Riedlingen nimmt an der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) teil. Am Dienstagabend wurde die Aufzeichnung ihres Auftritts beim Casting ausgestrahlt. Und Lea Kaleck ist eine Runde weiter. Drei Juroren hat sie überzeugt. Nur Dieter Bohlen nicht.

Einen sehr natürlichen, sehr sympathischen und authentischen Eindruck hat die 16-jährige Schülerin bei der Castingshow gemacht. Auch wenn sie mega aufgeregt war. So aufgeregt, dass ihr Bohlen ein Glas Wasser angeboten hat – das sie prompt vor lauter Zittern etwas verschüttete. Doch einerlei: Denn mit ihrem Auftritt mit dem Lied „Dear Future Husband” von Meghan Trainor hat sie überzeugt.

Ich find’s viel zu früh Dieter Bohlen

Zumindest drei der vier Juroren. „Finde ich super, du bist auf jeden Fall eine Entertainerin. Du machst es gut“, so die Rückmeldung von Xavier Naidoo. Tanzspezialistin Oana Nechiti sagte hernach über die Riedlingerin „Lea war anders. Ich liebe anders“ und auch sie stimmte dafür, dass sie eine Runde weiter kommt. Und ihr „Joker“ in der Jury Pietro Lombardi – der bei einer Pattsituation entscheidet – war ebenfalls angetan. „Das passt alles, deine Stimme ist gut. Verändere dich nicht“, sagte er. Nur Bohlen hatte Bedenken – vor allem wegen ihres Alters: „Ich find’s viel zu früh.“ Man könne doch nicht einen Goldfisch in ein Haifischbecken stecken, so Bohlen.

Denn dass die 16-Jährige noch nicht abgeklärt, sondern locker, schlagfertig und ehrlich ist, bewies sie auch bei der Sendung. Sie sei wie ein Flummi, sagte sie in der Sendung über sich selbst. Immer in Aktion. Auch vor den Juroren. Dafür gab es jede Menge positive Rückmeldungen in den sozialen Medien – auch von Leute aus der Region. „Authentisch, zum Lieben und weiterentwickeln“, schrieb eine Nutzerin auf der Facebook-Seite der Mutter von Lea, Omrit Kaleck. „Toll gemacht“, „Hammer“, „super cool“ und „sooo lustig“.

Auftritt vor Fünftklässlern

Lea Kaleck hat zusammen mit ihrer Familie und einer Freundin am Dienstagabend ihren eigenen Auftritt im Fernsehen angeschaut. Auch für sie war es zunächst etwas unwirklich, dass sie nun im TV in der ganzen Republik mit einem Millionenpublikum zu sehen war. „Am Anfang nimmt man das überhaupt nicht so wahr“, sagt sie dazu. „Danach habe ich das wahrscheinlich nochmals 500 Mal angeschaut...“ Letztlich war sie doch ganz angetan, von dem was sie sah und von dem was sie gezeigt hat. „Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Auftritt.“

Die 16-Jährige selbst hat einen Tag nach dem Auftritt jede Menge Nachrichten auf ihr Handy erhalten. Und alle nur positiv, sagt sie. Auch in der Schule ist sie häufig darauf angesprochen worden. Und dort hat sie sogar einen weiteren „Auftritt“ hingelegt. Weil die Fünftklässler sie unbedingt hören wollten, hat sie das Lied erneut gesungen. Und viel Applaus erhalten. Was zählen da schon die Zweifel von Dieter Bohlen.