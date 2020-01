Am Freitag, 24. Januar, um 15.30 Uhr im Refektorium des Kapuzinerklosters können sich alle Fans von Angelika Jedelhauser (Figurentheater Unterwegs) auf eine neue Geschichte freuen. Sie hat sich bei ihren Auftritten mit Witz und Fantasie längst in die Herzen der Riedlinger gespielt. Bei ihrer letzten Aufführung in Riedlingen – es war das Stück „Die Sachenfinderin“ – backte sie so ganz nebenher einen Apfelkuchen. Dieses Mal strickt sie.

Wie sie berichtete, war etwas Übung darin erforderlich für das Stück „mit wilden Tieren, kratzigen Gefühlen und viel Wolle (von Ziege und Schaf)“ nach dem Bilderbuch von Annemarie von Haeringen „Schneewittchen strickt ein Monster“. Darin geht es nicht um das bekannte Schneewittchen aus dem Grimm’schen Märchen, sondern eine kleine Ziege hat den schönen Namen bekommen. Sie strickt gerne, probiert dies und jenes aus und wird immer besser dabei, den Figuren ihrer Fantasie Gestalt zu verleihen.

Was steckt alles in einem Knäuel Wolle? Socken, Mütze, Schal? Oder auch ein gestricktes Tier? Voller Freude macht sich Schneewittchen ans Werk. „Ich kann viel besser stricken!”, schmäht Frau Schaf, „was du da machst, ist Schluderkram!” Wie bitte? Schneewittchen hat den Faden verloren. Tick-ticke-tick, immer zorniger klappert ihr Strickzeug. Da springt ihr ein Wolf von den Nadeln, der verschlingt Frau Schaf mit einem Haps. Und er ist noch nicht satt. Doch tick-ticke-tack, auch der Tiger ist gefährlich! Schneewittchen strickt weiter, eine rechts, eine links und Masche um Masche – und dann behält sie den Faden in der Hand …