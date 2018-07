Schnäppchenzone um den Stock

Der Schnäppchenmarkt in Riedlingen hat Tradition. Doch nun findet der zum zweiten Mal nicht mehr in der Stadthalle, sondern bei den Einzelhändlern in der Innenstadt „rund um den Stock“ statt.

Diese laden am Freitag, 20. Juli, von 9 bis 19 Uhr zum „Schnäppchentag“ ein. Nahezu alle Geschäfte in der Innenstadt machen mit, heißt es von Organisatorin Bettina Hägele. Die Kunden haben somit die Chance, bei den Fachhändlern der Innenstadt von Angeboten und Rabatten zu profitieren. Besucher können in der Altstadt von Geschäft zu Geschäft flanieren und bei der reduzierten Ware ein Schnäppchen finden. Aber natürlich können sich Kunden auch im Geschäft beraten lassen und das weitere Sortiment in den Geschäften begutachten.