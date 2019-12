Schlussspurt sichert Riedlingen ein Remis

Im Auswärtsspiel gegen Berghülen I, derzeit unangefochten auf Platz 1 der Kreisligatabelle, kam die Schachmannschaft Riedlingen I zu einem fast nicht mehr erwarteten Remis. Lange hatte es nach einem Sieg der starken Berghüler ausgesehen, aber die letzte Viertelstunde der dreieinhalbstündigen Begegnung ging an die Donaustädter.

Berghülen dominiert die Kreisliga und war, obwohl ihr Spitzenspieler Werner Steiger nicht spielen konnte, an sechs von acht Brettern nach Deutscher Wertungszahl im Vorteil. Hassan Hafes hielt die Partie mit Philipp Schöll mit den schwarzen Figuren in einer sizilianischen Verteidigung lange im Gleichgewicht. Später setzte er alles auf eine Karte, opferte einen Springer für einen Angriffsversuch auf den weißen König. Schöll verteidigte sich jedoch umsichtig und sicherte sich den ersten Punkt.

In einer spanischen Eröffnung erspielte sich Jan Fuchsloch eine schöne Mittelspielstellung. Routinier Karl Kast mache mit einem Spiel auf Abtausch aller Figuren den weißen Vorteil wett, die Spieler einigten sich auf Remis. An Brett 4 wurde die Abtauschvariante der französischen Verteidigung gespielt. Pablo Kopelmann holte mit Weiß für Berghülen den Punkt gegen Peter Schilling. Peter Renz ergriff mit den weißen Figuren gegen den igelartigen Aufbau von Klaus Rieber die Initiative und münzte seinen Raumvorteil in den Gewinn eines Turms und eines Bauern und schließlich in den Punktgewinn um.

Beim Stand von 3,5:0,5 Punkten fehlte den Berghülern nur noch ein Punkt zum Sieg. Doch die letzte Viertelstunde ging fast komplett an Riedlingen: Thomas Kromer hatte sich an Brett 1 lange gegen starken Druck der schwarzen Schwerfiguren von Gerhard Honold auf der c-Linie wehren müssen. Honold hatte Dame und die Türme „tripliert“. Allerdings nahm die Dame die Mittelposition ein, nicht die Basisposition „Aljechins Kanone“ in Erinnerung an den Ex-Weltmeister. So konnte Kromer seine Rochadestellung doch verteidigen und gewann den Punkt. Als Mahmoud Zyadah sich mit Weiß mit seinem Gegenspieler Jan Christian Möller in einer ausgeglichenen Mittelspielstellung in einer sizilianischen Partie auf eine Punkteteilung einigte, stand es 4:2 für Berghülen.

Gegen die französische Verteidigung von Thomas Schüle spielte Michel Sauter die seltener gespielte Labourdonnais-Variante. Seine weißen Schwerfiguren stellten wechselnde Mattdrohungen auf. Um sie abzuwehren musste Schüle seinerseits seinen f-Bauern nach vorne ziehen und öffnete eine Flanke. Mit einer schönen Angriffspartie verkürzte Sauter auf 4:3.

Im Mittelfeld der Tabelle

Kurz darauf schauten alle gebannt an Brett 2 der letzten noch laufenden Begegnung von Julian Kreutzer und Benjamin Werner (Berghülen) zu. Werner hatte mit Weiß in einem Londoner System lange Stellungsvorteil. Kreutzer gab im Mittelspiel einen Turm für einen gut postierten zentralen Springer und einen Bauern. Objektiv war zwar die weiße Stellung vorzuziehen, der weiße König hatte aber nicht rochiert und nach Abtausch der meisten Figuren und Zentrumsbauern ergaben sich plötzlich Angriffschancen für Schwarz. Kreutzer stellte in überzeugendem Stil entscheidende Mattdrohungen mit Dame, Turm und Läufer gegen den weißen König auf, die Werner nicht parieren konnte. Damit erreichte Riedlinger doch noch den kaum mehr erwarteten Ausgleich. Berghülen liegt weiter an der Tabellenspitze, Riedlingen im Mittelfeld der Tabelle.