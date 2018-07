Schließung des Schwimmbads als Vorsichtsmaßnahme

Das Schwimmbad in Riedlingen ist für eine Woche geschlossen gewesen. Die Schließung erfolgte als Vorsichtsmaßnahme.

Hintergrund: Bei Routineuntersuchungen des Warmwassertrinkwassersystems wurden im Schwimmbad am Mittwoch, 11. Juli, leicht erhöhte Legionellenwerte festgestellt, so die Stadt. Diese befanden sich jedoch nicht im gesundheitsgefährdenden Bereich, heißt es von der Stadtverwaltung. Dennoch wurde in Absprache mit dem Gesundheitsamt Biberach vorbeugend die Systemtemperatur der Warmwasserversorgung auf mindestens 70 Grad erhöht und das System mehrfach mit heißem Wasser gespült.

Um Verbrühungen der Schwimmbadnutzer zu verhindern, wurde das Schwimmbad deshalb von Mittwochabend bis zum darauffolgenden Mittwochvormittag geschlossen. Die Spülungen sind abgeschlossen und das Schwimmbad kann wieder genutzt werden, so die Stadtverwaltung.