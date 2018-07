Schlecker-Mitarbeiterin kämpft ums Geld

Eine langjährige Schlecker-Mitarbeiterin aus Riedlingen kämpft vor dem Arbeitsgericht Ulm um eine Abfindung. Sie wechselte nach zwölf Jahren in den XL-Markt in der Innenstadt, weil der Markt im Mancherloch anscheinend geschlossen werden sollte. Kaum zwei Monate später wurde sie entlassen.

Von unserem Redakteur Markus Dreher

Eine Schlecker-Verkäuferin war zwölf Jahre bei der Firma Anton Schlecker beschäftigt, die letzten zehn davon als Verkaufsstellenverwalterin im Gewerbegebiet Mancherloch. Im November 2009 habe ihr ein Verkaufsleiter im Einzelgespräch verkündet, dieser Markt werde geschlossen – verbunden mit dem Angebot, sie könne in das Geschäft am Riedlinger Marktplatz wechseln. Dort ist seit 10. Dezember 2009 eines jener neuen XL-Geschäfte. Das vermeintliche Aus ihrer angestammten Schlecker-Filiale vor Augen, stimmte die Riedlingerin dem freiwilligen Wechsel zur Schlecker XL GmbH zu. Um ihren Job zu behalten, nahm die Frau, nach eigener Aussage, ein Minus von 17 Prozent bei den monatlichen Bruttobezügen in Kauf, obendrein den Wegfall von Urlaubs- und Weihnachtsgeld und von sechs Urlaubstagen. Von der SZ im Nachhinein gefragt, ob es Pläne gebe, den Markt im Mancherloch zu schließen, antwortet der Leiter der Unternehmenskommunikation der Firma knapp: „Nein.“

Trotz ihres Wechsels an die XL-Filiale am Markt habe die Frau kaum zwei Monate später die Kündigung erhalten, ohne Angabe von Gründen, wie sie sagt. Weitere sechs Wochen später sei sie arbeitslos gewesen, denn sie war noch neu bei Schlecker XL.

Die entlassene Verkäuferin streitet jetzt vor dem Arbeitsgericht um eine Abfindung. Sie sammelt Belege, um zu beweisen, dass Schlecker XL nur zum Schein eine eigene Firma sei. Dieselbe Lohnbuchhaltung, dieselben Lager und Lastwagen und die AS-Eigenmarke in XL-Regalen – all das spreche dafür, dass es sich in Wahrheit um einen Betriebsübergang von Schlecker zu XL handelt und kein neues Arbeitsverhältnis begonnen habe, so die ehemalige Angestellte. Nach Aussage ihrer Rechtsanwältin gebe es erstmals ein Urteil eines Arbeitsgerichts, das diese Sichtweise bestätigt.

Der Ehinger Konzern sieht das anders. Die Schlecker-Pressestelle schreibt nach Absprache mit der Schlecker XL GmbH: „Die Schlecker XL GmbH ist ein separates, eigenständiges Unternehmen. Daran konnten bisher keinerlei juristisch fundierte Zweifel geltend gemacht werden.“ Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass beide Unternehmen kooperieren und füreinander Dienstleistungen erbringen. Auf die Anfrage der SZ, ob XL-Mitarbeiter generell weniger Lohn erhalten, sagt der Leiter der Unternehmenskommunikation: Die XL-Mitarbeiter würden überdurchschnittlich bezahlt. „Bei Schlecker XL wurde das Lohnniveau jüngst nochmals angehoben, womit einschlägige Mindestlohnforderungen bereits heute übererfüllt werden.“

Die vom Gericht vorgeschlagene Abfindung von 6470 Euro will XL nicht bezahlen. Die nächste Güteverhandlung vor dem Arbeitsgericht Ulm ist für August terminiert.

„Die beschriebene Vorgehensweise ist Standard, wenn eine Schlecker-Filiale durch eine XL-Filiale ersetzt wird“, sagt Rainer Dacke von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Ulm. Ziel dieser Gespräche sei die möglichst preiswerte Entsorgung langjähriger, teurer Mitarbeiterinnen, so Dacke. Die Mitarbeiter würden vor die Wahl gestellt: zu schlechteren Bedingungen bei XL weiterarbeiten, versetzt werden oder Eigenkündigung schreiben.