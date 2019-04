Schlager, Magie und Pop in Neufra genießen

Von 4. Juli bis zum 6. Juli steht in diesem Jahr wieder das Waldstadion Open-Air in Neufra an. Der FV Neufra hat eine Popnacht, eine Schlagernacht und einen Abend mit „Wonder & Magic“ organisiert. Wer noch vor Ostern Tickets kauft will, kann vom „Oster-Spezial“ des Vereins profitieren. Dieses läuft bis Montag, 22. April.

Drei Pakete haben die Organsatoren für ihr „Oster-Spezial“ geschnürt: Für Donnerstag „Wonder&Magic“: Bei Abnahme von zehn Karten erhält der Abholer diese für 270 und dazu eine 11. Karte frei. Für die Popnacht am Freitag: Bei Abnahme von zehn Karten, erhält der Abholer die Ticktes für 444 Euro und dazu eine 11. Karte frei und für die Schlagernacht am Samstag gilt: Bei Abnahme von zehn Karten, erhält der Abholer die Eintrittskarten für 444 Euro und dazu eine 11. Karte frei.

Am Donnerstagabend stehen zwei bekannte Gesichter der Region auf der Waldstadion-Bühne. Für ihre Show, einem Mix aus Kabarett, Comedy und Travestie, ist Fräulein Wommy Wonder aus Riedlingen bekannt. Das Publikum im wahrsten Sinne des Wortes verzaubern wird de der Magier Peter Valance. Der gebürtige Unlinger gehört zur absoluten Weltspitze der Zauberkunst.

Mit ihrem neuen Album „Zwischen meinen Zeilen“ wird Deutsch-Pop-Singer-Songwriterin Lea am 5. Juli im Waldstadion zu Gast sein. Im April hat die Künstlerin ihre Tour mit insgesamt 27 000 Besuchern beendet. Freuen darf man sich auch auf den 18-Jährigen Musiker Mike Singer, der zu den angesagtesten Künstlern seiner Generation gehört, und auf Moritz Garth – einer der erfolgreichsten deutschen Social Media Stars sowie auf Orry Jackson, Teilnehmer am Eurovision-Songcontest-Vorentscheid. Headliner am 6. Juli ist Beatrice Egli, die seit einem Jahr mit ihrem 5. Album „Wohlfühlgarantie“ erfolgreich auf Tour ist. Auf dem Programm stehen an diesem Schlagerabend auch Alpin KG, Feuerherz und Francine Jordi.