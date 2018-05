Schlüsselkompetenzen für Unternehmenssteuerung

Wie gelingt es Unternehmen nachhaltig zu steuern und erfolgreich zu gestalten? Welche Fähigkeiten werden dafür benötigt? Das Master-Studium „Finance, Accounting, Controlling & Taxation“ an der SRH Fernhochschule bereitet Studierende auf eine Karriere als Kaufmännischer Leiter oder CFO (Finanzdirektor) vor. Zusammen mit dem Controllingexperten Prof. Dr. Volker Steinhübel hat die SRH Fernhochschule einen in Deutschland einzigartigen Studiengang entwickelt

Der neue Masterstudiengang startet zum 1. Juni. Das Studium vermittelt sowohl fachliche Inhalte als auch Schlüsselkompetenzen und bereitet die Studierenden auf eine Karriere als Kaufmännischer Leiter bzw. Chief Financial Officer (CFO) vor. Die Studierenden profitieren dabei von dem renommierten Controllingexperten Professor Dr. Volker Steinhübel, der den Studiengang leitet.

Der neue Studiengang setzt bewusst auf die Verknüpfung der vier aktuell relevanten Steuerungsfunktionen der Unternehmensführung: Liquidität, Rentabilität, Steuer und Wirtschaftlichkeit. Dabei lernen die Studierenden neben den betriebswirtschaftlichen Kernfächern auch weitere bedeutsame Themenfelder wie Projekt- und Change-Management, Leadership und Business Analytics kennen.

„Diese gleichzeitig detaillierte, aber auch ganzheitliche Kombination von Modulen ist derzeit einmalig in Deutschland, vor allem als berufsbegleitender Studiengang“, erklärt der Studiengangsleiter Prof. Dr. Volker Steinhübel. Durch einen anwendungsorientierten Charakter mit hohem Praxisbezug zielt das Studium darauf ab, fachliche Kompetenzen sowie die notwendigen Skills und Schlüsselqualifikationen zur erfolgreichen Übernahme von Führungsverantwortung zu vermitteln.

„Wir bilden den managementorientierten Experten für die Gestaltung und Steuerung der Unternehmen aus“, so Steinhübel. Den Absolventen bieten sich vielfältige Möglichkeiten als Kaufmännischer Leiter oder CFO in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsbetrieben, in der Steuer- und Unternehmensberatung sowie in der Wirtschaftsprüfung oder als Trainer und Berater.

Der renommierte Controllingexperte freut sich auf die Herausforderung, wieder bei der SRH Fernhochschule zu lehren. „Die enge Zusammenarbeit und der Austausch mit den Studierenden ist eine „vermisste“ Bereicherung für mich. Lebenslanges Lernen treibt mich an und das will ich an die Studierenden weiter geben. Dabei hilft mir natürlich meine 30-jährige Berufserfahrung.“ Bereits von 2000 bis 2008 war Volker Steinhübel als Professor für Betriebswirtschaftslehre und Controlling an der SRH Fernhochschule tätig. Nach Positionen als Geschäftsführer und Aufsichtsrat sowie als Gründer bei und von Unternehmen kehrt der Geschäftsführer der Firma IFC Ebert an die Mobile University zurück. Nun profitieren die Studierenden des Masterstudiengangs „Finance, Accounting, Controlling & Taxation“ von seinem umfangreichen praktischen Erfahrungs- und Wissensschatz.