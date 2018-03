Schicken Sie uns Ihre Funkentermine

Ein alter Brauch lebt am Wochenende nach Aschermittwoch (17./18. Februar) in vielen oberschwäbischen Orten wieder auf: das Funkenfeuer.

So werden am Funkensonntag und auch vielfach schon am Samstag mächtige Holzstapel angezündet, die über Wochen von den Funkengruppen aufgeschichtet wurden. Die SZ Riedlingen wird auf die Funkentermine in der Region hinweisen.

Wer einen Termin hat, sollte ihn bis 10. Februar an die Redaktion mailen. Angegeben werden sollten Uhrzeit, der Standort des Funkens sowie das Rahmenprogramm, falls es ein solches gibt.

Termine bitte per E-Mail an

redaktion.riedlingen@schwaebische.de