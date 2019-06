Scheu vor dem Internet nehmen

Die Welt wird digitaler: Viele Dienstleistungen im Alltag sind auf die Nutzung es Internets ausgerichtet. Doch noch haben vor allem ältere Menschen Berührungsängste. Diese versucht Ernst Peter Ritzel, Leiter des Sales & Promotion-Teams der Schwäbischen Zeitung“ in seinem Vortrag über „Digitalisierung und Senioren – Chancen und Risiken“ den Zuhörern zu nehmen. Ritzel hält die Vorträge am Freitag, 28. Juni, in der SZ-Geschäftsstelle im Rahmen des „Tags der offen Tür“ der Schwäbischen Zeitung.

Herr Ritzel, was veranlasst Sie, sich diesem Thema zu widmen?

Die Digitalisierung greift heute schon tief in viele Lebensbereiche ein und auch Abläufe des täglichen Lebens werden verändert. Doch viele Ältere fremdeln mit dem Thema. Es stimmt mich bedenklich, dass sich Ältere durch diesen Trend vom Leben abgeschnitten fühlen. Darum sollten sich gerade Senioren mit dem Thema beschäftigen, um nicht abgehängt zu werden. Das versuche ichin den Vorträgen deutlich zu machen.

Können Sie konkrete Beispiele für Digitalisierung im Alltag nennen?

Das fängt beim Einkaufen an. Schließlich kann man nahezu alles bequem im Netz bestellen. Die Kehrseite der Medaille: Geschlossene Geschäfte in den Innenstädten und ein drastischer Anstieg der Marktmacht der Online-Handelsplattformen. Auch im ÖPNV gibt es enorme Veränderungen: Sie können inzwischen neben der herkömmlichen ausgedruckten Fahrkarte auch ein digitales Ticket auf ihr Mobiltelefon laden, das dazu häufig auch noch günstiger ist. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die einzig verbleibende Möglichkeit des Fahrkartenerwerbs die über das Handy sein wird.

Und wie können sich menschen, die bislang noch keine Berührung mit dem Medium Internet haben, an das Thema herantasten?

Denjenigen, die bis jetzt nichts mit digitaler Technik zu tun hatten, empfehle ich, sich in weitgehendgeschützten Räumen” Schritt für Schritt heranzutasten. So erlernen sie den Umgang mit dem Internet mit überschaubaren Risiko.