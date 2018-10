In Bad Schussenried beim Vollmondlauf und bei Läufen in Neufra, in Bräunlingen und beim Schönbuchlauf bewiesen die TSV-Läufer ihre Stärke. MArtin Schenk lief den Schwarzwaldmarathon in 3:52:57 Stunden.

Heller Mondschein geleitete die Läuferinnen und Läufer beim 14. Oberschwäbischen Vollmondlauf in Bad Schussenried. Angeboten waren Jogging- und Walking-Wettbewerbe über unterschiedliche Streckenlängen, die infolge der zu bewältigenden Höhenmeter nicht immer einfach waren. Über die 21 Kilometer-Distanz gingen zwei TSV-Läufer mit beachtlichen Platzierungen über die Ziellinie. Gerold Wahl belegte in 1:34:55 h einen hervorragenden 7. Platz im Gesamteinlauf, gefolgt von seinem Vereinskameraden Clemens Müller auf Rang 8, der 1:35:29 h benötigte. Achim Rebstock von der VHS Donau-Bussen, Lauftreff Riedlingen war auf der elf Kilometer-Strecke unterwegs und belegte in 1:01:46 h Rang 31 im Gesamteinlauf der Männer.

Mit weiteren guten Ergebnissen konnte Martin Schenk vom TSV Riedlingen in einer Serie von Läufen überzeugen. Den 10,8 km-Lauf in Neufra/Hohenzollern nützte er vorbereitend zum Warmlaufen für weitere größere Events. Im Gesamteinlauf wurde er mit einer Zeit von 48:32 min 24. in der Männerwertung. Drei Tage später stand er am Start des 45. Naturpark Schönbuchlaufes über 25 Kilometer und etwa 250 Höhenmetern, bei der er in einer Zeit von 2:04:58 Stunden den 17. Platz von 48 Teilnehmern seiner Altersklasse belegte.

Dieser Lauf war wiederum eine gute Vorbereitung für den eine Woche darauf folgenden Schwarzwaldmarathon in Bräunlingen mit Start in der Königsdisziplin, dem Marathon. Die 42,195 Kilometer waren mit rund 500 Höhenmetern gespickt, was die Strecke sehr anspruchsvoll machte. Schenk blieb mit 3:52:57 Stunden deutlich unter der Vier-Stunden-Marke, was Platz 20 in seiner stark besetzten Altersklasse bedeutete.