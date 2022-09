Schaufenster als Galerie

Lyrik und bildende Kunst vereinen sich bei dem Beitrag des Kunstkreises ’84 Riedlingen zu den Werner Dürrson-Tagen, dem Dichter zum Neunzigsten gewidmet. Den Malerinnen und Malern war aufgetragen, sich mit Gedichten aus seinem Lyrik-Band „Denkmal fürs Wasser“ zu befassen und Inhalte davon in Bilder umzusetzen. Dem intensiven Studium des von Volker Demuth aus dem Nachlass Dürrsons herausgegebenen Gedicht-Bandes folgte die Auswahl von mehr oder minder langen Ausführungen, danach die künstlerische Umsetzung. Vorgegeben war, Bild und Text zusammenzuführen. Dies konnte auf dem Bild selber geschehen, aber auch auf einem Blatt Papier, das beigelegt wird in die Schaufenster, die den Künstlerinnen und Künstler von Riedlinger Geschäftsleuten zur Präsentation für drei Wochen geboten werden.

Bei einem Rundgang unter der Leitung von Barbara Bulander am Freitag wird um 14.30 Uhr vor der Ulrich’schen Buchhandlung gestartet, wo von Rotraud Klar das erste Bild zu sehen ist. Außerdem lohnen sich Blicke in die Schaufenster folgender Geschäfte: TS Mode – Karin Gerster und Christa Enderle, Debeka – Barbara Bulander, Mark Raumschön Hannelore Sigrist, IK Mode - Christiane Treiber, Bäckerei Böck in der Donaustraße – Uschi Böck, Chili Optik – Christa von Bischopinck, Café Stadtgespräch – Peter Günther, Sylvia Bendel Mode – Martha Chavillier, Stöhr und Oster – Martina Oster, Schwäbische Zeitung – Marlene Fechner, Schickinger – Mach’s dir schön – Gisela Grimm und Berthold Müller.