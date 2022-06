Schalömle bei den Biberacher Abgeordneten in Berlin

Die drei Bundestagsabgeordneten aus dem Landkreis Biberach, Josef Rief (CDU) Anja Reinalter (Grüne) und Martin Gerster (SPD) haben das „Schalömle-Projekt gegen Antisemitismus“ aus Riedlingen im Deutschen Bundestag getroffen und zeigen sich beeindruckt vom Engagement der Jugendlichen. Das geht aus einer Mitteilung der drei Abgeordneten hervor.

Die 14 Jugendlichen aus Riedlingen und Umgebung waren zu Gast im Deutschen Bundestag. Gemeinsam stellten sie den hiesigen Bundestagsabgeordneten die Ergebnisse von ihrem „Schalömle-Projekt gegen Antisemitismus“ vor. Sie wurden begleitet von Marcus Schafft, Bürgermeister der Stadt Riedlingen und von Corinna Zeh von der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Den Volksvertretern aus dem Wahlkreis Biberach sei es laut Mitteilung wichtig gewesen, die Jugendlichen persönlich zu begrüßen und für Fragen zur Verfügung zu stehen. Die Mädchen und Jungen hatten sich seit Februar mit dem jüdischen Leben und Antisemitismus in unserer Heimat beschäftigt. Zudem haben sie mit Jugendlichen aus der Stadt Aschdod in Israel in digitalen Workshops über das Judentum sowie Hass und Hetze gegenüber jüdischen Menschen gesprochen.

„Es ist geradezu unglaublich, aber nötig, dass heute jüdische Einrichtungen in Berlin, wie zum Beispiel die Synagoge, rund um die Uhr bewacht werden müssen. Von diesen Einrichtungen geht und ging nie eine Gefahr für irgendjemand aus. Deshalb macht es einen fassungslos, dass Antisemitismus in Deutschland trotz unserer Geschichte immer noch Anhänger findet“, sagte Josef Rief (CDU) und bedankte sich bei den Jugendlichen für Engagement. Ebenso Martin Gerster (SPD): „Wir beobachten leider seit Jahren wieder zunehmend antisemitische Verschwörungsmythen und Hetze bis hin zu Übergriffen. Dass junge Menschen von sich aus sagen, dass sie dagegen persönlich etwas tun wollen, ist ein großer Gewinn.“ Antisemitismus sei leider traurige Realität in Deutschland, befand Anja Reinalter (Grüne). Projekte wie Schalömle sind, so Reinalter, sehr wichtig und wertvoll gerade für unsere jungen Menschen im ländlichen Raum, weil es dort leider nicht so viele Berührungspunkte mit jüdischen Menschen und der jüdischen Kultur gibt. „Sie lernen dadurch Betroffene persönlich kennen und können zukünftig antisemitische Äußerungen besser erkennen und darauf reagieren.“

Nach einer Tour durch den Bundestag und einem Kuppelrundgang gab es für die Jugendlichen noch Zeit, die Hauptstadt zu erkunden. Die Gruppe besuchte die Neue Synagoge und das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Das Projekt „Schalömle“ soll weitergeführt werden. In diesem Jahr wollen die israelischen Jugendlichen aus Aschdod Riedlingen besuchen bevor 2023 die Jugendlichen aus Riedlingen und Umgebung nach Israel fliegen.