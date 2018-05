Schafft legt gegen Ratsbeschluss Widerspruch ein

Riedlingens Bürgermeister Marcus Schafft hat gegen die Entscheidung des Gemeinderats zur weiten Vorgehensweise bei der Entwicklung des Stadthallenareals Widerspruch eingelegt. Dies erfolgt nach Paragraf 43 der Gemeindeordnung. Schafft begründet seinen Widerspruch damit, dass der Beschluss Nachteile für die Stadt nach sich ziehe. In einer Sondersitzung am 28. Mai wird damit das Thema nochmals behandelt.

Am Montagabend um 17.44 Uhr hat Bürgermeister Schafft den Gemeinderat über seinen Widerspruch in Kenntnis gesetzt. In seiner Begründung listet er auf, welche Nachteile aus seiner Sicht mit dem Ratsbeschluss vom 7. Mai verbunden sind. In der damaligen Sitzung hatte der Gemeinderat mit großer Mehrheit dem Konzept der „Neuen Mitte“ zugestimmt, das einen Drogeriemarkt beim TEP vorsieht, das die alte Stadthalle belassen will bis die Finanzierung für eine neue Stadthalle oder die Sanierung gesichert ist und eine Umsetzung Schritt für Schritt vorsieht. Entscheidend ist noch, dass die Flächen weitgehend in städtischen Eigentum verbleiben und die Stadt Teile des Schlachthofgeländes kaufen soll.

Schafft macht geltend, dass durch diesen Beschluss zwei bis drei Millionen Euro an Grundstückserlösen der Stadt verloren gehen. Auch argumentiert er, dass durch diesen Beschluss der Standorterhalt der Viehzentrale nicht gesichert werde, da die geforderte Planungssicherheit für die VZ nicht gegeben sei. Die VZ befürwortet demnach die große Lösung. „Die VZ hat mitgeteilt, dass sie in Kenntnis des aktuellen Beschlusses des Gemeinderats weiterhin daran festhält, alternative Flächen außerhalb Riedlingens zu suchen.

Und Schafft sieht durch diesen Beschluss auch den Neubau eines Hotels und die Realisierung der Outdoor-Aktivitäten gefährdet. Die Betreiber würden sich bereits von Riedlingen abwenden.

Insgesamt 13 Punkte werden vom Bürgermeister in seinem Schreiben aufgelistet, die zudem die Themen Vorkaufsrecht und Veränderungssperre sowie Verkauf der Vion-Flächen (ehemaliger Schlachthof) beinhalten.

Durch diesen Widerspruch kann und wird das Thema wieder im Rat behandelt werden. Dazu hat der Bürgermeister einen neuen Sitzungstermin festgelegt. Am 28. Mai findet die Sondersitzung dazu statt.