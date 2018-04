Schafft: „Erfolg fällt nicht vom Himmel“

Die Geehrten

Schülerehrungen 2017

Shanice Gutzeit, Rhythmische Sportgymnastik, Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule; Tobias Münst, Julian Diesch, Simon Wachter, Norwin Henry, Schulmannschaft Tischtennis, Geschwister-Scholl-Realschule; Helen Scheffold, Triathlon, Weltfinale in Brasilien, Goldmedaille in der Einzelwertung, Kreisgymnasium; Jana Müller, Helen Scheffold, Lukas Müller, Tobias Kapp, Triathlon-Mannschaft, Weltfinale in Brasilien, Bronzemedaille; Jana Müller, Helen Scheffold, Xenia Hindahl, Alessia Maile, Luca Haid, Jan Scheffold, Patrick Schmid, Leon Kauz, Triathlon-Mannschaft Kreisgymnasium, Bundesfinale in Berlin „Jugend trainiert für Olympia, 3. Platz; Roman Schütz, 2. Platz Kickboxing, 1. Platz Bayerische Meisterschaften, 1. Platz Manus Trophy Hessencup.

Musikerehrungen 2017

Luisa Sauter, Akkordeon-Orchester; Conrad-Graf-Musikschule: Emma Bausch, Trompete; Beatrix Emhart, Horn; Vinzenz Jochum, Tenorhorn; Nora Fisel, Querflöte; Noah Reiter, Posaune; Marius Roll, Trompete; Florian Binder, Trompete; Nele Dornfried, Querflöte; Corinna Stöhr, Klarinette; Luisa Mayer, Klarinette; Ida Bausch, Flügelhorn; Ellen App, Posaune; Moritz Binder, Trompete; Lukas Binder, Trompete; Luca Zimmermann, Trompete; Luca Zimmermann Posaune; Anne Mohn, Posaune; Lena Burger, Horn; Thomas Haupt, Posaune; Michael Zinserm, Horn; Anna-Maria Weber, Posaune; Sophia Mayer, Klavier; Christian Storz, Klavier; Katharina Stöhr, Trompete.

Sportlerehrungen 2017

Daniela Bauermeister, Abteilung Leichtathletik; Christian Filk, Abteilung Leichtathletik; Klaus Dorner, Abteilung Leichtathletik; Gerold Wahl, Abteilung Leichtathletik; Stefan Spöcker, Abteilung Leichtathletik; Silke Fischer, Abteilung Behindertensport; Mia Büchele, Abteilung Fußball; Tobias Kapp, Abteilung Schwimmen; Leon Kauz, Abteilung Schwimmen; Luca Haid, Abteilung Schwimmen; Helen Scheffold, Abteilung Schwimmen; Marlene Fischer, Abteilung Schwimmen; Alessia Maile, Abteilung Schwimmen; Simone Möhrle, Badmintonverein; Martina Sagasser, Schützenverein Altheim/Waldhausen; Florian Dangel, Polizeimeisterschaft im Fußball; Sportverein Unlingen, Abteilung Kung Fu: Juliana Halbherr, Asja Leni Matorcevi; Tom Rössler, Erik Schweizer, Samuel Schweizer, Danai Sierra, Niovi Sierra.