Schafft bittet um Solidarität

In einem offenen Brief ruft Bürgermeister Marcus Schafft zur Unterstützung des Riedlinger Einzelhandels und der Gastronomie auf. Diese seien von der Krise besonders stark betroffen. Der Großteil der Betriebe musste vorübergehend schließen, und viele seien in ihrer Exiszenz bedroht und benötigen kurzfristig Liquidität, um ihre laufenden Kosten bezahlen zu können. Staatliche Unterstützung allein werde im Einzelfall nicht ausreichen.

„Wir alle wünschen uns auch nach der Corona-Pandemie ein Angebot an Handel und Gastronomie“, schreibt Schafft, der zur Solidarität aufruft und „schnellstmöglich einen Schutzschirm für unseren lokalen Einzelhandel und unsere Gastronomie“ fordert. Der Bürgermeister verweist auf die Aktion „Riedlingen bringt’s. Wir liefern gerne“, mit welcher der Riedlinger Handels- und Gewerbeverband gemeinsam mit der Stadt die Angebote des Handels und der Gastronomie bündelt. Auf der städtischen Homepage unter der Rubrik „Coronavirus – Aktuelle Informationen“ werden diese ab Mitte nächster Woche zusammengestellt: „Genießen Sie Ihr Lieblingsgericht doch einfach zu Hause oder lassen Sie sich Ihre Ware liefern.“ Die Liste der Angebote soll fortlaufend aktualisiert und ergänzt werden. Weitere Angebot von Unternehmen können unter der Telefon 07371/18312 gemeldet werden.

Kauf von Gutscheinen

Eine weitere Möglichkeit der Unterstützung sei der Kauf von Gutscheinen direkt bei der Gaststätte oder dem Einzelhändler: „Bestellen Sie jetzt Gutscheine, um später nach der Corona-Pandemie zu shoppen und einzukehren. Damit signalisieren Sie Ihre Solidarität und auch Ihr großes Vertrauen in den Weiterbestand des Angebots.“

Die Vermieter der Ladenflächen bittet Schafft um Berücksichtigung der besonderen Situation: „ Finden Sie flexible und außergewöhnliche Modelle bei der Gestaltung der derzeitigen Mietpreiszahlungen, damit auch morgen unser Städtle noch zum Einkehren und Bummeln einlädt.“