Schaffende und „schaffige“ Künstlerinnen

Eine spannende und kontrastreiche Ausstellung kann man derzeit in der Galerie Scopes am Wochenmarkt bewundern. Dort sind Werke von Gerda Sorger und Ricki Scopes zu sehen.

Doch zunächst zu den Gemeinsamkeiten: Gerda Sorger und Ricki Scopes sind beide wahrhafte Energiebündel, und auf sie trifft das Wort „schaffen“ ganz im schwäbischen Sinne voll umfänglich zu.

Farbe und Power

Gerda Sorger „haut mit Power die Farbe drauf“ – so Gudrun Vogel, eine langjährige Freundin der rührigen 94-jährigen Künstlerin, über die Vogel auch ein Buch geschrieben hat. Ihre Bilder seien ausdrucksvoll, bunt und lassen dem Betrachter viel Spielraum für eigene Interpretationen, hießt es auf der Vernissage am Sonntag.

Ricki Scopes malt gegenständlicher, feiner und ihre Bilder wirken freundlich und zart. Die Motive ähneln sich, spannende Kontraste hängen nebeneinander und wirken ganz unterschiedlich. Dies ging auch aus der Laudatio hervor, die von Mechtild Kniele gehalten wurde.

Bis zum 22. Juli ist die Ausstellung in der Riedlinger Galerie noch zu sehen. Geöffnet hat die Galerie am Freitagnachmittag und nach Vereinbarung.

Preview am Freitag

Zahlreiche Besucher sind bereits zu einem „Preview“ am Freitagnachmittag gekommen und so war der Andrang am Sonntag nicht so stark, man konnte gleich einen Blick auf die Wände erhaschen und sich nebenbei noch gut unterhalten lassen von den Bluesmusikern Gere Schmid, Funky Funk und Ralf Boes. (kn)