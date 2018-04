„Schaffa, schaffa, Nestle baua“

Bei den Störchen in der Region herrscht hektische Betriebsamkeit. Es wird mit den Schnäbeln geklappert, die Nester bekommen neue Polster oder es wird gleich ein neues Heim gebaut. Auf dem Kirchendach in Zwiefaltendorf hat sich ein zweites Storchenpaar niedergelassen. Das gleiche Schauspiel gibt’s am Giebel des Riedlinger Rathauses. Den schönsten Platz aber hat sich ein Storchenpaar direkt vor der Riedlinger Grundschule ausgeguckt – in einer Astgabel in luftiger Höhe entsteht ein „Baumhaus“.

Auf dem Riedlinger Rathaus wohnen seit eh und je die Störche. Nun hat am anderen Ende des Firsts ein zweites Paar mit dem Nestbau begonnen. Direkt an der Kante des Giebels entstand in Windeseile neuer Wohnraum. Das könnte für die Passanten auf dem Gehweg direkt darunter vielleicht nicht ganz so ideal sein, sollten die Störche die verdauten Frösche und Insekten in dieser Richtung entsorgen. Also rückte die Feuerwehr mit der Drehleiter an, um den Herrschaften den Bau einzustellen. Vom Kirchendach aus beäugten Storchs argwöhnisch das Tun der Mannen. Kaum hatten die das Nest entfernt und die Drehleiter wieder eingefahren, legten die Adebare sich ins Zeug. Sie schleppten neues Nistmaterial an und ruckzuck war das Nest fertig. Für dichte Reihenbebauung sorgte auch ein Storchenpaar in Zwiefaltendorf. Dort auf dem Kirchturm dürfte es recht eng werden, wenn sich der Storchennachwuchs in beiden Nestern einstellt.

Gebalzt und gebaut wird auch eifrig vor der Riedlinger Grundschule. Auf dem Baum zwischen Bushaltestelle und Schulgebäude richtet sich ein weiteres Storchenpaar häuslich ein. Unermüdlich schleppen die beiden Vögel Äste an und bauen am sechsten Nest in Riedlingen, denn auch auf dem Dornerhaus, auf dem BayWa-Turm und bei der Realschule sind die Riedlinger Störche wieder eingekehrt.